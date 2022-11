Un homme inculpé d’accusations fédérales dans l’attaque contre Paul Pelosi

SAN FRANCISCO (AP) – Un homme déjà détenu lors de l’attaque du mois dernier contre le mari de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, a été inculpé mercredi par un grand jury fédéral pour voies de fait et tentative d’enlèvement.

Les accusations découlant de l’effraction du 28 octobre au domicile de Pelosis à San Francisco sont les mêmes mais remplacent celles d’une plainte fédérale antérieure déposée le 31 octobre.

L’assaut a secoué le monde politique quelques jours avant les élections de mi-mandat très disputées, la première élection nationale depuis l’insurrection du 6 janvier 2021 au Capitole. Les menaces contre les législateurs et les responsables électoraux ont atteint des sommets sans précédent et les autorités ont émis un avertissement concernant la montée de l’extrémisme aux États-Unis

David DePape, 42 ans, de Richmond, une banlieue de San Francisco, a été arrêté le 28 octobre à l’intérieur de la résidence Pelosi après que la police de San Francisco a répondu à l’appel au 911 de Paul Pelosi. Il a dit aux policiers qu’il dormait lorsqu’un homme qu’il n’avait jamais vu auparavant est entré dans sa chambre à la recherche de Nancy Pelosi.

Les officiers ont trouvé Paul Pelosi et DePape, 82 ans, se battant pour un marteau, mais DePape a pris le contrôle et a frappé Pelosi à la tête, selon l’acte d’accusation de six pages. Il indique que les agents ont découvert plus tard qu’une porte vitrée du porche arrière avait été brisée. Ils ont récupéré un rouleau de ruban adhésif, une corde blanche, un deuxième marteau, une paire de gants en caoutchouc et en tissu et des attaches zippées.

Le défenseur public de DePape, Adam Lipson, n’a pas immédiatement répondu aux messages téléphoniques et électroniques. La semaine dernière, il a plaidé non coupable aux accusations portées par l’État contre DePape, un militant marginal attiré par les théories du complot. Un juge de San Francisco a ordonné la détention sans caution de DePape pour les accusations de tentative de meurtre, de cambriolage et de maltraitance des personnes âgées, et il a également été placé en détention fédérale dans cette affaire.

Il a été inculpé d’accusations fédérales, notamment d’agression contre un membre de la famille immédiate d’un fonctionnaire américain dans l’intention d’exercer des représailles contre le fonctionnaire en raison de l’exercice de ses fonctions officielles. Une deuxième accusation allègue qu’il a tenté d’enlever un responsable américain en raison de l’exercice de ses fonctions officielles.

Le premier chef d’accusation est passible d’une peine maximale de 30 ans de prison fédérale et le second d’un maximum de 20 ans de prison.

