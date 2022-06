Un homme inculpé après qu’une femme ait incendié un bus de la TTC ; la police enquête sur un crime de haine présumé

La police de Toronto enquête actuellement sur une attaque qui a vu une femme incendiée dans un bus de la TTC en tant que crime haineux présumé et affirme qu’un homme a été inculpé en lien avec l’incident.

C’est arrivé vendredi juste avant 12h30 à la gare de Kipling.

La police a déclaré qu’un homme à bord d’un bus aurait versé un liquide inflammable sur une passagère et l’aurait enflammée.

La femme, qui aurait dans la vingtaine, a été aidée par des employés de la TTC et des citoyens à proximité. Elle a subi des brûlures aux deuxième et troisième degrés et a été transportée d’urgence à l’hôpital, où elle demeure dans un état critique.

Selon la police, l’homme a fui la zone mais a ensuite été localisé et placé en garde à vue.

La police est sur les lieux d’une agression à la gare de Kipling qui a laissé une femme grièvement blessée.

Dimanche, la police a identifié l’homme comme étant Tenzin Norbu, 33 ans, de Toronto. Il fait face à quatre chefs d’accusation, dont tentative de meurtre et agression armée.

La police a également annoncé qu’elle traitait l’incident comme une infraction présumée motivée par la haine après consultation avec l’unité des crimes haineux.

S’adressant aux journalistes dimanche, Const. Alex Li a déclaré que l’homme et la femme ne se connaissaient pas. La police a déclaré que l’attaque était un incident isolé et qu’il n’y avait aucune menace pour le public.

« Le problème avec (un) aléatoire (incident) est que nous devons ensuite retracer quelle est la relation ou comment cela s’est produit, quel était le motif », a déclaré Li. « Donc, dans ce cas, (cela) étant aléatoire (est une) cause évidente de préoccupation. »

Il a salué «l’acte rapide des bons samaritains» pour aider la femme.

«Le message à nouveau à la communauté est que lorsque vous voyez quelque chose de suspect ou que vous remarquez quelque chose qui ne va pas, informez immédiatement les autorités. Soyez conscient de votre environnement », a déclaré Li.

Norbu doit comparaître devant le tribunal lundi.

La police continue de demander à toute personne ayant des informations de les appeler au 416-808-2200 ou d’Échec au crime de manière anonyme au 416-222-TIPS (8477).

– avec des fichiers de Katherine DeClerq