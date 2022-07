Un homme inculpé après que sa sœur se soit réveillée du coma décède en détention

CHARLESTON, Virginie-Occidentale –

Un homme de Virginie-Occidentale accusé d’avoir tenté de tuer sa sœur, qui s’est récemment réveillée d’un coma de deux ans et l’a identifié comme son agresseur, est décédé moins d’une semaine après son arrestation, ont annoncé vendredi les autorités.

Daniel J. Palmer III de Cottageville a été déclaré mort jeudi dans un hôpital de Charleston, un jour après y avoir été emmené à la suite d’une évaluation par le personnel médical de la prison, a déclaré le département d’État de la Sécurité intérieure, qui supervise la Division des services correctionnels, dans un communiqué de presse. .

La déclaration n’indiquait pas de cause de décès et une porte-parole du ministère de la Santé et des Ressources humaines, qui supervise le bureau du médecin légiste de l’État, a déclaré que la loi de l’État n’autorisait l’agence à divulguer les informations d’autopsie qu’aux proches et aux forces de l’ordre.

Palmer, 55 ans, n’a pas coopéré pendant sa garde à vue et pendant les procédures de réservation à la prison régionale du centre-sud, où il a été emmené le 15 juillet après avoir été accusé de tentative de meurtre et de blessures malveillantes sur sa sœur, selon le communiqué.

Sa mort met probablement fin à une affaire très inhabituelle dans laquelle l’enquête a été bloquée pendant deux ans par manque de preuves.

Sa sœur, Wanda Palmer, était dans le coma dans une maison de retraite depuis deux ans. Elle a été retrouvée inconsciente avec de graves blessures à la tête à son domicile du comté de Jackson le 10 juin 2020.

Daniel Palmer avait été identifié comme suspect, mais jusqu’au moment où elle est sortie du coma, les enquêteurs n’avaient pas suffisamment de preuves pour porter plainte, selon des documents judiciaires.

“En raison d’une histoire violente antérieure entre Wanda Palmer et son frère Daniel Palmer, les enquêteurs ont initialement considéré Daniel comme un suspect dans l’agression”, selon une plainte pénale déposée devant le tribunal de première instance du comté de Jackson.

Les enquêteurs ont interrogé Daniel, qui a nié toute implication dans l’attaque, affirmant qu’il n’était pas allé au domicile de sa sœur depuis des jours. Plus tard, un témoin a déclaré aux enquêteurs qu’il avait vu Daniel devant la porte de la caravane de Wanda Palmer la nuit où elle avait été agressée.

Le 27 juin, plus de deux ans après l’attaque, une adjointe a reçu un appel d’une travailleuse des services de protection qui a déclaré qu’elle avait commencé à prononcer des mots simples et semblait répondre lorsqu’elle était interrogée.

Le 12 juillet, des députés se sont rendus à Genesis Healthcare à New Martinsville pour parler avec Wanda Palmer. L’adjointe Julia Bowen “est entrée seule dans la chambre de Wanda et a commencé à lui parler”, indique la plainte. “Bowen a posé des questions ouvertes à Wanda. Wanda a indiqué qu’elle se souvenait d’avoir vécu dans sa caravane près de chez sa mère. Elle a indiqué qu’elle se souvenait d’avoir été blessée là-bas. Elle a mentionné sa tête.”

Wanda Palmer a déclaré que la personne qui l’avait blessée était son frère et qu’elle l’a identifié comme étant Daniel. Lorsqu’on lui a demandé lors de l’entretien la raison de l’agression, “Wanda a déclaré qu’il était méchant”, selon la plainte.

Wanda Palmer “est apparue orientée vers sa situation. Ses réponses aux questions étaient cohérentes et pertinentes. Elle a demandé la prière.”

Daniel Palmer avait été détenu sur une obligation de 500 000 $ US. Il était si combatif lorsqu’il a été arrêté qu’il a fallu des heures pour le faire coopérer avec les autorités pour une mise en accusation, ce qui a obligé un magistrat à quitter un palais de justice et à se rendre au bureau du shérif du comté de Jackson, a rapporté WCHS-TV.

Le shérif du comté de Jackson, Ross Mellinger, était absent de son bureau et indisponible pour un commentaire vendredi.