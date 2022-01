Un homme inculpé après que le cadavre d’un retraité a été amené au bureau de poste en Irlande | Nouvelles du monde

« Nous n’y avons pas pensé parce que Peadar avait eu des crises cardiaques et tout. »

Il a dit que lui et un autre homme lui avaient lié les bras et l’avaient traîné jusqu’au bureau de poste.

L’homme de 40 ans a déclaré qu’il avait vécu avec son oncle toute sa vie et pense qu’il est peut-être décédé sur le chemin du bureau de poste de Hosey sur Staplestown Road.

Il a affirmé que lui et un autre homme avaient emmené M. Doyle à cinq minutes à pied de son domicile sur Pollerton Road, Carlow, pour récupérer sa pension vendredi matin dernier.

Plus tôt cette semaine, un homme nommé Declan Haughney admis dans l’Irish Mirror qu’il était l’un des hommes qui ont emmené M. Doyle, apparemment son oncle, au bureau de poste, mais a insisté sur le fait qu’il n’avait pas réalisé qu’il était mort.

Mais on lui aurait dit que le destinataire devait être présent, et deux hommes sont arrivés peu de temps après avec le défunt.

Le personnel s’est alors apparemment occupé de l’homme et a découvert qu’il était décédé.

À ce moment-là, les deux hommes « lâchèrent l’homme et quittèrent le bureau de poste », a-t-on rapporté.

Peadar Doyle, 66 ans, a été amené au bureau de poste de Co Carlow vendredi dernier par deux hommes et aurait été porté au comptoir.

