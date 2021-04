Un HOMME a été accusé aujourd’hui d’avoir abusé racialement de la star de West Brom, Romaine Sawyers, sur les réseaux sociaux.

Simon Silwood est accusé d’avoir envoyé un message offensif au footballeur de Premier League en janvier.

Un homme a été accusé d’avoir prétendument abusé de Romaine Sawyers Crédit: PA: Press Association

L’homme de 49 ans a été inculpé en vertu de la loi sur les communications et comparaîtra devant le tribunal de première instance de Dudley le 29 avril.

La police des West Midlands a déclaré que l’enquête avait été menée par PC Stuart Ward, qui est le premier officier britannique dédié aux crimes de haine au sein d’une unité de football.

Sawyers, 29 ans, aurait été ciblé en ligne après une défaite 5-0 contre Manchester City.

Le milieu de terrain, originaire de Birmingham, est passé par l’académie Baggies avant de partir en 2013 pour rejoindre Walsall.

Il y a passé trois ans et trois autres avec Brentford avant de retourner à West Brom en 2019.

Sawyers a 26 sélections pour l’équipe nationale de Saint-Kitts-et-Nevis.

Le club a déclaré précédemment: « West Bromwich Albion a contacté aujourd’hui la police des West Midlands pour signaler un message raciste envoyé à Romaine Sawyers sur les réseaux sociaux.

« Tout le monde au club est consterné par le message odieux qui a été envoyé lors du match de Premier League de mardi contre Manchester City.

«Le club a une fière histoire de faire face à toutes les formes de discrimination et aidera les autorités dans leurs enquêtes, cherchant la sanction légale la plus sévère disponible, ainsi qu’une interdiction à vie de The Hawthorns pour l’individu responsable.

« Albion offrira à Romaine le soutien nécessaire pour le moment et poursuit son engagement de longue date pour aider à débarrasser le football du racisme.

« Il n’y a pas de place pour le racisme. N’importe où. Contestez-le, signalez-le, changez-le. »

Sawyers, à gauche, aurait été pris pour cible après la défaite de West Brom contre Manchester City