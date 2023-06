Un homme inculpé après avoir prétendument menacé de tirer sur des candidats à la mairie de Toronto, selon la police

Un homme fait maintenant face à plusieurs accusations, selon la police de Toronto, après avoir prétendument menacé de tirer sur des candidats à la mairie jeudi, ce qui a incité certains principaux candidats à suspendre leurs campagnes et a été suivi de l’annulation d’un débat.

Dans un communiqué de presse publié vendredi, la police a déclaré avoir été appelée dans le secteur des avenues Mortimer et Greenwood dans l’est de la ville vers 10 h 45 jeudi.

Ils ont dit qu’un homme « est entré dans un endroit », aurait menacé de tirer sur des candidats à la mairie, puis aurait brandi ce qui semblait être une arme à feu.

La police a déclaré qu’il s’agissait d’une « menace générale » ne nommant aucun candidat spécifique et n’a fourni aucun autre détail sur le lieu.

Les enquêteurs disent que l’homme de 29 ans de Toronto, Junior François Lavagesse, a été accusé de deux chefs d’accusation d’armes dangereuses, de port d’arme dissimulée, de profération de menaces et de non-respect d’un engagement.

Il doit comparaître devant le tribunal vendredi matin.

L’incident a conduit plusieurs candidats de premier plan à annuler des apparitions publiques, et un débat qui devait avoir lieu à l’Université de l’Ontario College of Art and Design (OCAD) jeudi soir a été annulé.

Un porte-parole de l’OCAD a déclaré vendredi à CBC Toronto que l’événement avait été annulé « par prudence », après que certains candidats aient fait part de leurs inquiétudes pour leur sécurité.

Plusieurs candidats s’étaient désistés, dont Brad Bradford, Josh Matlow et l’ex-chef de la police Mark Saunders.

Olivia Chow, Chloe Brown et Mitzie Hunter devaient également y assister et Ana Bailão s’était précédemment retirée du débat sur un conflit d’horaire.

Aucune blessure n’a été signalée et plusieurs candidats ont publié des déclarations disant qu’eux-mêmes, ainsi que leurs équipes et leurs familles, étaient en sécurité.