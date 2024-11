Un homme inculpé après avoir organisé des « auditions » au centre-ville de McAlester

1er novembre — Un homme de McAlester qui avait organisé des auditions publiques pour une entreprise mobile de divertissement pour adultes dans un kiosque à musique public du centre-ville de McAlester a été inculpé cette semaine devant le tribunal.

Les archives judiciaires montrent que Jimmy D. Plummer, 48 ans, a été inculpé le 31 octobre d’un chef d’accusation d’actes ayant entraîné des blessures graves/outrant la pudeur publique, un délit.

Deux autres personnes qui ont été inculpées et identifiées comme « dansant érotiquement » dans les archives judiciaires ne seront pas nommées par News-Capital en raison d’une possible erreur d’identité commise par les enquêteurs.

La femme vue dans plusieurs vidéos en ligne, dansant de manière sexuelle sur le kiosque à musique, n’avait pas été identifiée ni inculpée vendredi après-midi.

Dans des publications sur les réseaux sociaux qui ont depuis été supprimées, Plummer a encouragé l’organisation d’essais ouverts pour une entreprise de divertissement mobile pour adultes le 25 octobre au kiosque à musique du centre-ville.

Les critères, selon un article publié par Plummer, étaient « pour la danse libre et la robe de lap dance, les hauts moulants et les bas courts. Couleur : Les couleurs néon sont toujours populaires, et le noir ou le rouge peuvent être très dramatiques. Vous devriez bien sûr prenez en compte les couleurs qui conviennent le mieux à votre teint et à la couleur de vos cheveux. Si vous envisagez vraiment de vous décaper, évitez le blanc.

Plummer a déclaré à plusieurs reprises dans des messages que les personnes participant devraient rester couvertes en raison du caractère public de l’événement.

Un affidavit déposé dans l’affaire indique que l’enquête a débuté après l’examen d’une vidéo sur les réseaux sociaux montrant « une femme vêtue de lingerie noire exotique dansant sur un homme portant un jean et une chemise grise » avec « plusieurs personnes observées en arrière-plan ». vidéo regardant l’exposition.

« Cet incident s’est produit pendant la journée, à la vue directe du public et ne s’est pas limité à un accès privé », indique l’affidavit. « La danse qui avait lieu était érotique, initiait des actes sexuels et le danseur était légèrement vêtu. »

Dans une déclaration sur les réseaux sociaux faite à la suite de l’événement, le maire de McAlester, John Browne, a déclaré que personne au sein de l’administration de la ville ne soutenait ou n’approuvait l’utilisation du kiosque à musique par Plummer.

« Nous avons travaillé avec notre avocat pour trouver un moyen légal d’empêcher que cela se produise. En résumé, tant qu’ils n’enfreignaient pas la loi, nous ne pouvions pas empêcher que cela se produise. Par conséquent, nous avons affecté des policiers au commissariat. zone pour arrêter toute personne qui a enfreint la loi. En tant que maire, je supporterai la pression pour que cela se produise, mais en aucun cas je n’approuve ni ne soutiens que cela ait lieu », a déclaré Browne dans sa déclaration. « Moi, ainsi que le reste du conseil et de l’administration, trouvons cet événement odieux et de mauvais goût. »

Contacté par News-Capital, Plummer a refusé de commenter.

S’il est reconnu coupable, Plummer encourt une amende pouvant aller jusqu’à 500 $ ou jusqu’à un an d’emprisonnement dans la prison du comté de Pittsburg.