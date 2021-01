Une « séance d’épuisement » pour une Mercedes de 100000 $ s’est terminée sur une note de détresse lorsque la voiture a pris feu et le conducteur s’est échappé de justesse.

L’incident a eu lieu à Chester Hill dans une rue calme de la banlieue de Sydney, lorsqu’un homme essayant de faire étalage de sa Mercedes Benz AMG C63S devant une foule, s’est posé dans une situation horrible alors que le véhicule de luxe a pris feu. La cascade du conducteur de 25 ans montrant l’accélération de la voiture tout en la gardant immobile a été filmée et largement partagée sur les réseaux sociaux. Quelques instants plus tard dans la vidéo, de la fumée commence à sortir de la voiture et elle éclate en flammes. La foule a paniqué et a ordonné aux trois passagers de sortir de la voiture. Le trio a fait une sortie précipitée de la voiture, heureusement, sans blessure.

«Sortez, sortez, sortez», crie un homme vers les passagers tandis que la foule s’éloigne de la voiture en flammes. Les voisins peuvent être entendus demander un tuyau d’arrosage par les voisins avant que les équipes de pompiers ne soient dépêchées sur place.

Heureusement, personne n’a été blessé. La cascade irresponsable a complètement détruit la voiture et endommagé la route aussi et Fire and Rescue NSW a été appelé sur place pour gérer la crise. L’homme a été inculpé après l’incident. Les policiers des premiers intervenants du commandement de la zone de police de Bankstown ont été informés que le véhicule de luxe avait pris feu alors qu’il roulait sur la route, cependant, alors que le clip vidéo devenait viral sur Internet, la police a réalisé que le conducteur effectuait une cascade. La police a enquêté sur l’affaire et a accusé le conducteur de conduite dangereuse et négligente.

Le clip d’une minute et demie a recueilli plus de 2700 réactions et environ 5000 commentaires. Alors que certains des commentaires visent le conducteur et sa sensibilité, d’autres plaisantent sur l’ensemble de la situation.

L’un des utilisateurs de Facebook a écrit qu’il n’avait jamais vu une foule attendre aussi patiemment pour être déçue. Un autre utilisateur a écrit que « le pauvre gars ne connaissait pas sa traction mais était toujours actif ».

Plus tard dans les reportages, il a été révélé que le conducteur avait remporté ce coupé noir lors d’une tombola l’année dernière et l’avait mis en vente lorsque l’incident s’est produit. Un autre a écrit en plaisantant que cet incident est la raison pour laquelle ils doivent enseigner l’épuisement professionnel à l’école.

Un autre commentaire hilarant se lit comme suit: «tout cet argent et aucune idée».

Le propriétaire de la voiture doit comparaître devant le tribunal local de Bankstown le 11 mars.