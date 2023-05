Un homme impliqué dans le détournement de voiture de Lombard en 2020 condamné à 22 ans de prison – Shaw Local

Un homme de Broadview qui a participé au détournement de la voiture d’un homme dans un drive-in Lombard McDonalds a été condamné à 22 ans de prison, ont annoncé les autorités.

Dallas Dabney, 28 ans, anciennement du bloc 1900 de la 15e avenue sud, a comparu devant le tribunal lundi où il a plaidé coupable à un chef d’accusation de détournement de véhicule aggravé avec une arme à feu, un crime de classe X. Le juge Brian Telander a prononcé la peine, selon un Bureau du procureur de l’État du comté de DuPage communiqué de presse.

Le 24 avril 2020, Dabney a comparu devant le tribunal des obligations où la caution a été fixée à 250000 $. Le 18 mars 2021, Dabney a versé les 10 % nécessaires, soit 25 000 $, et a été libéré. Le 27 janvier, la caution de Dabney a été exonérée et il a été renvoyé sous la garde de la prison du comté de DuPage, où il est depuis resté, selon le communiqué.

L’affaire contre le coaccusé de Dabney, Antonio Protho, 22 ans, de Chicago, est en cours. La prochaine comparution de Protho devant le tribunal est prévue le 15 juin pour une audience sur le statut.

Vers 2 h 46 le 23 avril 2020, la victime du détournement de voiture faisait la queue au service au volant de McDonald’s situé au 300 E. Roosevelt Road, Lombard, lorsque Dabney et Protho, prétendument armés et portant des masques de ski, se sont approchés de l’homme. véhicule, a pointé une arme sur lui et lui a ordonné de sortir de la voiture, selon le communiqué.

La victime est sortie de sa voiture, moment auquel Dabney et Protho seraient entrés dans la voiture, avec Protho au volant, et se seraient enfuis. La police lombarde a brièvement poursuivi le véhicule volé sur Roosevelt Road, mais a annulé la poursuite pour des raisons de sécurité lorsque la vitesse aurait atteint environ 100 mph, selon le communiqué.

Peu de temps après, après avoir observé le véhicule prétendument détourné sur Roosevelt Road, la police d’Elmhurst a repris la poursuite. Les agents ont observé que le véhicule détourné perdait le contrôle sur la bretelle d’entrée de l’Interstate 290 et s’écrase. Dabney a été arrêté quelques minutes plus tard tandis que Protho a été arrêté une heure plus tard lorsqu’il a été retrouvé caché près d’un restaurant sur Roosevelt Road. Deux armes à feu, toutes deux Ruger 9 mm, ont été retrouvées dans le véhicule détourné, selon le communiqué.

« Les crimes violents commis avec des armes à feu, tels que ceux allégués dans cette affaire, ne seront pas tolérés dans le comté de DuPage », a déclaré le procureur de l’État du comté de DuPage, Robert Berlin, dans le communiqué. « Ce matin, le juge Telander a condamné M. Dabney à plus de deux décennies derrière les barreaux pour son rôle dans ce crime violent. Le message est clair : si vous commettez un crime violent dans le comté de DuPage, vous serez appréhendé, poursuivi et, s’il est reconnu coupable, vous passerez beaucoup de temps derrière les barreaux. »