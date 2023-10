Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit sur les États-Unis envoyé directement dans votre boîte de réception chaque matin de la semaine Inscrivez-vous à notre bulletin d’information électronique gratuit du matin aux États-Unis

Les restes d’un homme tué il y a 30 ans ont été retrouvés sur la propriété d’un tueur en série présumé dans l’Indiana, selon la police.

Le coroner Jeff Jellison du comté de Hamilton, dans l’Indiana, a annoncé mardi que les fragments d’os trouvés sur la propriété étaient ceux d’Allen Livingston, un homme homosexuel de 27 ans disparu en 1993.

Ses restes faisaient partie des 10 000 restes humains que les enquêteurs ont collectés au fil des ans dans une ferme de 18 acres appelée Fox Hollow à Westfield, Indiana, selon Droit et criminalité.

La propriété appartenait à Herbert Baumeister, un tueur en série présumé qui s’est suicidé en 1996 peu après que la police a obtenu un mandat d’arrêt contre lui. Il était alors interrogé au sujet d’une série d’homosexuels portés disparus dans la région entre les années 1980 et 1990.

Baumeister a été impliqué par un homme nommé Tony Harris, qui a affirmé l’avoir rencontré dans un bar gay en 1994 et aurait ensuite été presque étranglé alors qu’il se trouvait chez lui.

Herbert Baumeister, un tueur en série présumé, dans une interview télévisée avec WISH-TV dans les années 1990 (capture d’écran/WISH-TV)

M. Harris a déclaré aux enquêteurs à l’époque qu’il avait rencontré Baumeister – qui se faisait appeler « Brian Smart » – dans un bar gay, et que les hommes avaient passé une soirée à faire connaissance avant de rentrer chez eux ensemble.

Après leur retour à la propriété Fox Hollow, les hommes ont commencé à avoir des relations sexuelles et Baumeister aurait tenté d’étrangler M. Harris avec un tuyau de piscine pendant les rapports sexuels. M. Harris a déclaré qu’il avait fait semblant de s’évanouir, ce qui avait laissé tomber la garde de Baumeister suffisamment longtemps pour qu’il puisse s’échapper de la propriété de Fox Hollow.

Roger Goodlet, un ami de M. Harris, avait disparu à peu près au même moment. M. Harris pense qu’il était l’une des victimes présumées de Baumeister.

M. Harris a signalé à la police ce qu’il pensait être une tentative de meurtre, mais celle-ci n’a pas pu localiser la ferme. Un an plus tard, M. Harris a de nouveau croisé Baumeister et a copié son numéro de plaque d’immatriculation, qu’il a ensuite transmis à la police, selon AVEC.

Baumeister était alors marié à une femme et avait un fils de 15 ans. L’adolescent a découvert un crâne humain sur la propriété en 1994, au moment même où des rapports faisaient état de disparitions d’homosexuels dans la région.

Lorsque la femme de Baumeister l’a confronté à propos du crâne, il a déclaré qu’il s’agissait probablement d’un vestige du travail de médecin de son père. Elle a accepté cette explication pendant deux ans, mais le couple a finalement divorcé.

Alors que la police commençait à fouiller les lieux, elle a trouvé des fragments d’os, un crâne et des dents sur la propriété.

Au moment où la police disposait de preuves solides de la présence de restes humains pour justifier un mandat d’arrêt, Baumeister avait déjà fui au Canada, où il s’est suicidé.

La police estime que les plus de 10 000 restes humains retrouvés sur la propriété représentent environ 25 personnes.

La mère de M. Livingston, Sharon, a déclaré à WTHR l’année dernière qu’elle pensait que sa dépouille serait retrouvée sur la propriété de Baumeister.

«Je sais que cet homme l’a eu, je sais juste», avait-elle déclaré à WTHR à l’époque. « Je suis presque sûr qu’ils vont le trouver. Je sais juste qu’ils le sont.

Elle a eu raison mardi lorsqu’il a été annoncé que ses fragments d’os se trouvaient sur la propriété.

C’est un membre de la famille de M. Livingston qui a fait pression pour un processus d’identification accéléré des restes trouvés sur le site. Le cousin de M. Livingston s’est approché de M. Jellison et a demandé au coroner d’accélérer le processus d’identification si possible.

« Quelles sont les chances, sur 10 000 restes ? Sur 10 000, nous en avons sélectionné 44 et la première identification est une personne de la famille qui a initié tout cela », a déclaré M. Jellison. « D’où ça vient? »