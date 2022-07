Un homme hospitalisé dans un accident à deux véhicules à Wonder Lake – Shaw Local

Un homme a subi des blessures qui ne mettaient pas sa vie en danger dans un accident impliquant deux véhicules jeudi après-midi à Wonder Lake, au cours duquel un véhicule a heurté un camion par l’arrière, a déclaré le chef du district de protection contre les incendies de Wonder Lake, Mike Weber.

L’incident, qui s’est produit vers 13 h 45 près de l’intersection de Beaver Road et d’East Wonder Lake Drive, a impliqué trois personnes, tous des hommes, dont deux ont été légèrement blessés mais ont refusé le transport médical vers un hôpital, a déclaré Weber.

Le seul homme qui a été hospitalisé a semblé désorienté sur les lieux, et bien que ses blessures ne soient pas considérées comme mettant sa vie en danger, son statut était inconnu jeudi soir, a déclaré Weber.

En plus du district de protection contre les incendies de Wonder Lake, le service de police de Wonder Lake et le district de protection contre les incendies du canton de McHenry ont également aidé les premiers intervenants sur les lieux, a déclaré Weber.

Les deux véhicules ont subi des dommages modérés et la voiture qui a heurté le camion a été remorquée, a déclaré Weber.