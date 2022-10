Un homme hospitalisé après avoir été poignardé à La Salle – Shaw Local

Un homme de 39 ans a été battu et poignardé dimanche matin près des rues Second et Bucklin à La Salle, et emmené dans un hôpital de Peoria avec des blessures ne mettant pas sa vie en danger, a déclaré la police de La Salle.

De plus, un homme de 49 ans a été battu et a refusé un traitement médical.

La police de La Salle a déclaré avoir été envoyée vers 2 h 44 au bloc 200 de la huitième rue en référence à l’incident. L’homme de 39 ans a été emmené par le service d’incendie de La Salle au St. Margaret’s Health au Pérou, où il a été transféré au centre médical OSF St. Francis à Peoria.

La police de La Salle enquête sur ce qu’ils ont qualifié d’incident isolé.

Toute personne ayant des informations sur l’incident est priée d’appeler la Division des enquêtes du département de police de La Salle au 815-223-2131.