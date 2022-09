Un homme Heiltsuk et sa petite-fille menottés devant une banque de Vancouver règlent une affaire de droits humains contre la police

Un Autochtone et sa petite-fille qui ont été menottés à tort devant une succursale de la Banque de Montréal à Vancouver ont conclu un règlement en matière de droits de la personne avec la police.

Maxwell Johnson, de la nation Heiltsuk, a signé l’accord de règlement “momental” aux côtés de sa petite-fille lors d’une conférence de presse mercredi, affirmant que leur “combat de trois ans pour la justice” s’est terminé avec la police admettant leur discrimination.

“Ma famille et moi-même sommes très satisfaits du résultat de ce règlement”, a déclaré Johnson après la signature.

“L’une des choses que je continue de voir, c’est ma petite-fille debout dans cette rue, pleurant alors qu’elle est menottée. Je ne pense pas qu’un parent ou un grand-parent ne devrait jamais voir cela de son vivant”, a-t-il ajouté.

“Nous avons encore des hauts et des bas avec ce qui nous est arrivé, mais la signature de cet accord est un grand pas en avant.”

Johnson et sa petite-fille tentaient d’ouvrir son premier compte bancaire à la succursale BMO de la rue Burrard en décembre 2019 lorsqu’un employé a appelé le 911. Elle utilisait une carte de statut émise par le gouvernement et une carte d’assurance-maladie de la Colombie-Britannique, une pièce d’identité suffisante pour ouvrir un compte à tout moment. Banque canadienne, selon le gouvernement fédéral. (Ben Nelms/CBC)

Johnson a déposé une plainte en matière de droits de la personne contre la commission de police de Vancouver après que lui et sa petite-fille ont été menottés dans la rue devant la banque le 20 décembre 2019.

Johnson, alors âgé de 56 ans, avait tenté d’ouvrir un compte bancaire pour sa petite-fille, alors âgée de 12 ans, à la succursale BMO de la rue Burrard.

Le personnel a appelé le 911 après avoir examiné la pièce d’identité du couple, qui comprenait des cartes de statut d’Indien émises par le gouvernement.

La petite-fille de Johnson a parlé publiquement de l’incident mercredi.

“Je suis encore en train de guérir de ce jour. Je veux dire à tout le monde que les peuples autochtones sont victimes de discrimination, y compris les enfants comme moi… ce sentiment d’être mal accueilli peut rester avec nous toute notre vie”, a déclaré Tori-Anne, aujourd’hui âgée de 15 ans.

“Je veux aussi dire à tout le monde, en particulier aux enfants autochtones, d’être forts et de s’exprimer lorsqu’ils sont victimes de discrimination. J’espère que mon grand-père et moi vous avons aidé à sentir que vous pouvez vous exprimer et être entendu lorsque vous subissez une injustice.”

La commission de police confirme que des policiers ont été victimes de discrimination

Dans le cadre de l’accord sur les droits de l’homme signé mercredi, la commission de police de Vancouver a officiellement admis que les policiers avaient fait preuve de discrimination à l’égard de Johnson et de sa petite-fille en raison de leur identité autochtone.

Les conditions stipulent également que la commission de police versera des dommages-intérêts non divulgués à la famille Johnson “pour atteinte à la dignité” et 100 000 $ au département de justice réparatrice de la Première Nation Heiltsuk. Ce dernier financera un an de programmes communautaires pour soutenir les jeunes femmes à risque, y compris les jeunes femmes qui souffrent d’anxiété en raison d’incidents traumatisants.

Le conseil devra également créer un poste d’agent du racisme anti-autochtone, qui examinera les plaintes relatives aux peuples autochtones.

Maxwell Johnson photographié le 5 mai, après avoir annoncé qu’il avait conclu un règlement avec la Banque de Montréal. (Ben Nelms/CBC)

Le ministère a présenté ses excuses pour l’incident. Les deux agents impliqués ont été suspendus après une décision disciplinaire ont déclaré avoir commis une faute en exposant l’homme et la fille à “un traumatisme et une peur inutiles” et “une grave perception d’injustice dans leur traitement de la part de la police”.

Les transcriptions téléphoniques ont révélé qu’une directrice de succursale de BMO avait appelé le 911 parce qu’elle pensait que Johnson et sa petite-fille présentaient de fausses cartes d’identité.

La responsable a déclaré qu’elle était également préoccupée par une grosse somme d’argent que Johnson avait sur son compte – des fonds que lui et tous les autres membres de Heiltsuk ont ​​​​reçus du gouvernement fédéral dans le cadre d’un Trousse de règlement des droits ancestraux.

La signature a été effectuée au Morris J. Wosk Centre for Dialogue de l’Université Simon Fraser, un centre de conférence dont la mission est de “faciliter les conversations transformatrices et de créer un impact réel sur les défis les plus pressants de la société”.

La conseillère juridique de l’Union des chefs indiens de la Colombie-Britannique, Mary Ellen Turpel-Lafond, a déclaré que le règlement était une entente « historique » d’importance provinciale et nationale.

La plainte de Johnson en matière de droits de la personne a également nommé BMO, qui s’est installée avec la famille en mai.

Johnson a fermé ses comptes bancaires chez BMO le même mois.

REGARDER | Images de surveillance de Maxwell Johnson et de sa petite-fille menottées: