Un homme Heiltsuk et sa petite-fille menottés à l’extérieur de Vancouver BMO parviennent à un règlement avec la police – Kelowna Capital News

Un homme autochtone et sa petite-fille qui ont été arrêtés à tort devant une banque de la Colombie-Britannique en 2019 ont conclu un règlement avec le service de police de Vancouver.

Maxwell Johnson, de la nation Heiltsuk, tentait d’ouvrir un compte pour sa petite-fille Tori-Anne, alors âgée de 12 ans, dans une succursale de la Banque de Montréal à Vancouver lorsque des employés ont contesté sa carte de statut d’Indien et ont signalé à tort une fraude. en cours à la police. Les agents ont répondu et ont menotté et détenu les deux, malgré leur pleine conformité.

Soutenu par l’Union des chefs indiens de la Colombie-Britannique (UBCIC), Maxwell a déposé des plaintes en matière de droits de la personne contre VPD et BMO l’année suivante. Ce dernier a été réglé en mai 2022, mais ce n’est que mercredi 28 septembre que Maxwell a annoncé qu’un règlement avait également été conclu avec le service de police.

“C’est une justification et une reconnaissance claires pour Maxwell et Tori-Anne qu’il y avait du racisme et de la discrimination”, a déclaré Mary Ellen Turpel-Lafond, conseillère juridique de l’UBCIC, lors d’un point de presse.

La police de Vancouver s’engage à réviser la formation des agents

Le règlement comprend des dommages-intérêts pour Johnson et sa famille ainsi que 100 000 $ pour le programme de justice réparatrice Heiltsuk Gvi’las pour les jeunes femmes. Il dicte également un engagement de deux ans entre la nation Heiltsuk, l’UBCIC et la commission de police de Vancouver pour élaborer un plan de lutte contre la discrimination dans les services de police.

Cela, a déclaré Turpel-Lafond, comprendra une refonte de la formation policière sur le racisme anti-autochtone et sur la façon d’interagir avec les membres des Premières Nations lorsque des cartes de statut sont impliquées, entre autres. La commission de police de Vancouver s’est également engagée à publier un rapport annuel sur le nombre de plaintes reçues par VPD concernant le traitement des peuples autochtones et à créer un nouveau poste d’agent de lutte contre le racisme anti-autochtone.

Un comité de surveillance sera créé pour assurer la mise en œuvre de ces mesures, et le commissaire aux droits de la personne de la Colombie-Britannique sera invité à examiner les progrès du VPD après deux ans.

Le service de police assistera également à une cérémonie d’excuses dans la communauté d’origine de Johnson et Tori-Anne, Bella Bella, le mois prochain. Les deux officiers qui ont arrêté le grand-père et la petite-fille ont été invités, mais Johnson a déclaré mercredi qu’il ne savait pas encore s’ils seraient présents.

Les gendarmes Canon Wong et Mitchel Tong ont été suspendus pendant plusieurs jours et ont reçu l’ordre de suivre une formation sur la sensibilité culturelle autochtone et la désescalade en mars. Dans une décision disciplinaire, le juge à la retraite Brian Neal a conclu que les deux officiers avaient agi « de manière imprudente » et avec « une force inutile ».

“Ce sentiment d’être importun peut rester avec nous toute notre vie.”

Johnson et Tori-Anne se sont dits satisfaits du résultat, mais ont souligné que la peur et l’anxiété que l’arrestation injustifiée leur a causées, ainsi qu’à leur famille et à leur communauté, demeurent.

« L’une des choses que je ne cesse de voir, c’est ma petite-fille debout dans la rue en train de pleurer alors qu’elle est menottée. Je ne me sortirai jamais cette image de la tête », a déclaré Johnson en s’étouffant.

Aujourd’hui âgée de 15 ans, Tori-Anne dit qu’elle reste traumatisée. Et, a-t-elle ajouté, la discrimination à laquelle elle a été confrontée ce jour-là est quelque chose que tous les membres des Premières Nations connaissent.

« Depuis que nous sommes enfants, nous comprenons que les gens nous traitent différemment à cause de notre apparence. Ce sentiment d’être importun peut rester avec nous toute notre vie.

Elle a dit qu’elle espérait que ce qu’elle et son grand-père avaient fait aiderait d’autres enfants à rester forts et inspirerait les autres à dénoncer le racisme.

