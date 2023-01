Un homme handicapé s’envole pour Dubaï pour assister à des courses de chevaux

Les animaux offrent parfois un soutien émotionnel extraordinaire aux êtres humains. Au-delà de la relation propriétaire-animal de compagnie que beaucoup apprécient, les animaux sont également souvent utilisés dans des contextes thérapeutiques pour aider les personnes spécialement handicapées à naviguer dans leur vie. L’une de ces méthodes qui a pris de l’importance au fil du temps est la thérapie par le cheval. Récemment, le Dubai Racing Club a partagé l’histoire touchante d’une de ces personnes spécialement handicapées qui a visité leur hippodrome de Meydan pour regarder les courses de chevaux.

L’homme de 21 ans identifié comme étant Fabian suit une thérapie équine depuis une décennie maintenant. Chaque année, sa famille visite la France pendant une semaine pour en savoir plus sur la thérapie par le cheval en présence d’experts professionnels. La page Instagram du Dubai Racing Club a publié une vidéo de Fabian regardant jovialement le carnaval de la Coupe du monde de Dubaï aux côtés de ses parents qui le soutiennent. “Voici notre nouvel ami, l’amoureux des chevaux, Fabian ! Depuis près de 10 ans, Fabian et sa famille passent au moins une semaine par an en France pour s’initier à la thérapie par le cheval et la pratiquer avec des experts », a écrit le club en décrivant l’histoire de Fabian.

Dans le clip, on peut voir le jeune homme de 21 ans partager un sourire contagieux en regardant les chevaux et donner des coups de poing à la caméra pour indiquer qu’il s’amuse beaucoup. La mère de Fabian, tout en introduisant son histoire, explique son penchant pour les chevaux : « Voici Fabian. Il a 21 ans et il suit une thérapie équestre. Il aime les chevaux. Il adore ça », peut-on entendre dire. La maman révèle que la famille est descendue à Dubaï pour des vacances. « Je suis avec mon fils ici pour les vacances. Il a un handicap niveau 3. Chaque année nous partons une semaine en équitation thérapie en Camargue. C’est en France. Maintenant, nous sommes à Dubaï pour des vacances. Il a beaucoup de chance », a-t-elle ajouté. Regardez la vidéo ici :

La vidéo a recueilli plus d’une centaine de likes et plus de quatre mille vues sur l’application de partage de photos, incitant de nombreux utilisateurs à inonder la section des commentaires de la publication d’un barrage d’émoticônes cardiaques. Un utilisateur a également écrit: “Nous avons beaucoup de chance qu’il vienne et merci aux courses de chevaux.”

Pour ceux qui ne le savent pas, la thérapie équine, également appelée psychothérapie assistée par le cheval, permet aux gens de s’engager dans des activités telles que l’alimentation, le toilettage et même la conduite d’un cheval sous la supervision d’un professionnel de la santé mentale. L’objectif de la thérapie est de renforcer la confiance en soi et d’aider les gens à développer des compétences telles que la régulation émotionnelle en ajoutant un sens des responsabilités.

