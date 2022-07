Un homme handicapé de Kelowna cherche de l’aide pour vaincre la chaleur

Un résident de Kelowna vivant avec un revenu d’invalidité pense que la province peut faire plus pour aider ceux qui ont des moyens financiers limités pendant la vague de chaleur excessive actuelle.

Une lettre rejetant sa demande d’aide financière pour acheter un climatiseur ou un ventilateur et rechercher à la place des centres de refroidissement dans la ville, y compris le centre commercial Orchard Park, a conduit l’homme frustré à contacter Black Press Media.

Brian (pseudonyme) a déclaré l’année dernière qu’il avait été informé que le ministère du Développement social et de la Sécurité économique offrait un rabais de 100 $ pour l’achat d’un climatiseur, pour les personnes handicapées, afin de lutter contre une vague de chaleur qui réclamerait plus de 600 vit l’été dernier dans toute la province.

Avec une autre vague de chaleur qui s’est abattue sur la Colombie-Britannique cet été, Brian s’attendait à ce que la même option soit disponible, mais il a été informé du contraire.

« Les personnes vivant avec un revenu d’invalidité n’ont pas les moyens d’acheter un climatiseur. Je ne pense pas que la réponse soit que toutes les personnes handicapées aillent flâner au centre commercial pour éviter la chaleur », a-t-il déclaré.

“J’ai la chance de vivre avec ma famille dans une maison climatisée, mais je suis furieux que les gens souffrent vraiment de cette chaleur, vivant avec un handicap sans climatisation quand il fait vraiment chaud.”

En réponse à une soumission de questions par courriel par Black Press, le ministère a répondu aux préoccupations de Brian.

«Pendant le dôme de chaleur extrême en 2021, comme pour d’autres besoins d’urgence, le ministère a fourni un soutien aux clients du ministère, notamment en émettant des suppléments de crise au besoin. Cela a permis aux personnes recevant une aide au revenu ou aux personnes handicapées d’acheter des ventilateurs et d’autres fournitures telles que de la glace et des bouteilles de brumisation », a déclaré la réponse du ministère.

« Ces soutiens continuent d’être disponibles. Un supplément de crise est un paiement unique offert aux clients du ministère qui font face à des besoins d’urgence imprévus pour prévenir un danger imminent pour leur santé physique. L’accès aux suppléments de crise est disponible pour tous les clients à tout moment.

Le ministère a également suggéré des conseils de refroidissement au-delà de la recherche d’un centre de refroidissement, comme boire beaucoup d’eau, prendre des bains ou des douches fraîches, dormir dans la pièce la plus fraîche d’une résidence et rechercher des zones plus fraîches, plus aérées et ombragées dans les espaces extérieurs.

Brian a réitéré la nécessité pour le ministère d’agir à l’avance, de ne pas attendre l’arrivée d’un événement météorologique de dôme de chaleur pour fournir une aide au remboursement.

«Et je préférerais recevoir 100 $ plutôt que d’obtenir un remboursement qui peut prendre quatre ou cinq semaines à traiter entre nos chèques mensuels. Sinon, cela devient trop peu trop tard si vous n’avez pas l’argent pour le payer, pour commencer », a-t-il déclaré.

En réponse, le ministère a déclaré que des mesures seraient prises en réponse à un avertissement de chaleur ou à une urgence de chaleur extrême.

« Le ministère fournit aux clients des informations pour les aider à rester au frais et en sécurité par temps chaud. Cela comprend des ressources des municipalités des autorités sanitaires, de Emergency Management BC et des agences communautaires, qui identifient où les soutiens sont disponibles et comment ils peuvent être accessibles », indique le courriel.

À Kelowna, les centres de refroidissement publics sont situés au Parkinson Recreation Centre, au Rutland Arena, au Rutland Activity Centre et au Capital News Centre.

CaniculeKelownaOkanagan