Un homme handicapé basé à Mumbai fait un don de sang pour la 25e fois depuis 2002

Le don de sang est l’une des choses les plus nobles qu’une personne puisse faire. Cela aide non seulement à sauver la vie d’une autre personne, mais est également extrêmement bénéfique pour sa propre santé. Plus récemment, les internautes apprécient les efforts d’un homme aux capacités différentes, mais cela ne l’a pas dissuadé de donner du sang. La personne a donné du sang 25 fois seulement de sa main droite. Pravin Bhandekar, ingénieur exécutif à l’Autorité de développement de la région métropolitaine de Mumbai (MMRDA) révèle qu’il fait cela depuis 2002. Il est fondamentalement un ingénieur exécutif et a du mal à parler et n’est pas capable de faire beaucoup avec sa main gauche comme le même n’a pas été actif depuis son enfance.

Soulignant son parcours de don de sang, Pravin a déclaré à l’agence de presse ANI, qu’il faisait ça depuis qu’il était au collège. Il a même révélé que lorsqu’il a franchi le pas pour la première fois, il avait peur en raison de ses capacités spéciales. Cependant, une fois que son médecin l’a convaincu de son bien-être, il a commencé à donner du sang de sa main droite et depuis il n’y a plus eu de regarder en arrière.

L’homme qui accomplit l’acte noble a visité de nombreux camps de dons de sang pendant la pandémie de coronavirus afin de pouvoir aider autant de personnes que possible. Il a souligné le fait que l’expérience entière du don de sang est extrêmement satisfaisante pour lui. L’ingénieur exécutif a mentionné que la satisfaction qu’il obtient de savoir que le sang qu’il a donné sera utilisé pour guérir quelqu’un d’une maladie est un sentiment sans précédent. Il a également mentionné que puisque son groupe sanguin est O+, il peut être utilisé par n’importe qui et c’est aussi une grande raison de sa satisfaction.

L’ingénieur exécutif a également mentionné que sa mère l’avait découragé à plusieurs reprises et qu’elle était plus préoccupée par sa santé, cependant, Pravin n’y a pas prêté attention et a continué à donner du sang.

