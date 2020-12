Le Père Noël s’est retrouvé un peu plus ligoté que d’habitude à cette période de l’année.

Un homme du nord de la Californie se faisant passer pour le Père Noël et volant sur un parachute motorisé a été sauvé dimanche après s’être pris dans les lignes électriques, ont annoncé les autorités.

L’incident s’est produit peu de temps après que l’homme a décollé près d’une école de Rio Linda pour livrer des cannes de bonbon aux enfants de sa communauté. Il a volé dans un labyrinthe de lignes électriques et s’y est retrouvé suspendu, a déclaré un porte-parole de la Federal Aviation Administration à KCRA-TV.

L’homme, qui n’a pas été identifié, n’a pas été blessé.

La vidéo du sauvetage montre l’avion rouge-blanc-bleu suspendu au-dessus de la tête alors que le Père Noël était assis attaché au siège du pilote.

Les voisins ont observé du sol pendant que les équipes travaillaient.

Colleen Bousliman, qui vit à proximité, a déclaré que le pilote volait souvent au-dessus de sa tête.

«Il vole juste pour que les gens puissent voir et vole autour des maisons», dit-elle. «C’était la première fois qu’il portait son costume de Père Noël.»

L’électricité a été coupée pendant le sauvetage d’environ 200 clients dans la région de Rio Linda, selon le porte-parole du district métropolitain d’incendie de Sacramento, Chris Vestal.

« C’est malheureux, mais nous devons tous nous rappeler qu’il y a encore beaucoup de bien dans le monde, il y a des gens qui font de bonnes choses et de regarder la luminosité de la saison des fêtes », a déclaré Vestal.

Il a dit qu’il n’avait pas fallu longtemps pour sauver le pilote costumé et le mettre en sécurité.

« Sans aucune égratignure et plein de bonne humeur, nous nous sommes assurés que Old St. Nick utilisera ses rennes quand il vous verra plus tard cette année », a déclaré les pompiers dans un tweet après l’incident.