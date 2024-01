Un homme habillé en employé d’UPS pour un vol qui s’est avéré mortel, selon les procureurs

Un homme du Minnesota est accusé du meurtre de trois personnes après avoir porté un uniforme UPS pour accéder à leur résidence lors d’une tentative de vol qui s’est avérée mortelle, ont indiqué les procureurs dans une plainte pénale déposée lundi.

Alonzo Mingo, 37 ans, fait face à trois chefs d’accusation de meurtre au deuxième degré commis sans préméditation mais avec intention, selon la plainte déposée devant le tribunal de district du comté d’Anoka, Minnesota. Il ajoute un « modificateur » à l’affaire – une affirmation selon laquelle une arme à feu a été utilisée – qui peut alourdir la peine d’un accusé s’il est reconnu coupable.

Les procureurs affirment que la vidéo et l’audio des caméras de sécurité de l’intérieur et de l’extérieur de la résidence des victimes à Coon Rapids, une banlieue de Minneapolis, soutiennent leur affirmation. Mingo a conduit sa Nissan Altima à la maison peu après midi vendredi et s’est présenté à la porte d’entrée habillé en UPS. livreur, a été laissé entrer et a exigé de l’argent sous la menace d’une arme.

Un enquêteur se prépare à entrer dans la maison d’Anoka, dans le Minnesota, vendredi. KARE

Il était accompagné d’une autre personne vêtue d’un uniforme UPS et d’un troisième suspect, qui se sont tous rendus dans la résidence, ont indiqué les procureurs. L’un d’eux portait une boîte, disaient-ils. UPS a ensuite déclaré à l’affilié de NBC KARE des Twin Cities que Mingo avait été employé comme travailleur saisonnier jusqu’à la mi-janvier.

La plainte allègue qu’un homme qui semble être l’accusé est filmé par une caméra de chambre à coucher en train de tirer sur une femme identifiée plus tard par le bureau du shérif du comté d’Anoka comme étant Shannon Patricia Jungwirth, 42 ans. Son fils, Jorge Alexander Reyes-Jungwirth, 20 ans, a également été tué. et son mari, Mario Alberto Trejo Estrada, 39 ans, a indiqué lundi le bureau dans un communiqué.

Deux enfants de moins de cinq ans ont survécu et pourraient avoir été témoins des violences, ont indiqué les procureurs.

“La vidéo montre l’accusé Mingo et la femme retournant dans la chambre, où l’accusé Mingo tire à bout portant sur la femme, près de l’entrée”, indique la plainte. “On peut voir l’enfant plus âgé entrer dans la chambre peu de temps après, pleurant de façon hystérique.”

Dans sa déclaration initiale sur les meurtres, le bureau du shérif a déclaré que les agents étaient intervenus au domicile après que quelqu’un ait composé le 911 mais avait laissé la ligne ouverte sans parler. Les opérateurs ont entendu “des bruits de perturbation en arrière-plan”, a indiqué le bureau.

“À leur arrivée, les forces de l’ordre ont localisé deux hommes et une femme décédés à l’intérieur de la résidence”, précise le communiqué.

Les autorités ont rapidement publié un bulletin d’alerte concernant la Nissan, et celle-ci a été arrêtée, ainsi que Mingo, plus tard dans l’après-midi, selon la plainte.

Les enquêteurs ont trouvé un uniforme UPS et une boîte dans le véhicule, ont indiqué les procureurs, et les empreintes sur la boîte correspondaient à celles de Mingo. Les procureurs ont déclaré que l’accusé avait déclaré aux autorités qu’il était resté chez lui toute la journée.

Il a été emprisonné sans caution dans l’attente du dossier déposé lundi, selon les archives judiciaires et pénitentiaires. On ne sait pas exactement ce qu’il est advenu des autres personnes qui, selon les autorités, étaient avec lui pendant les violences. Aucun autre suspect n’a été nommé.

Le service de police de Coon Rapids, le bureau du médecin légiste du Midwest et le bureau du shérif du comté d’Anoka ont continué leur enquête et ont demandé lundi l’aide du public pour trouver des indices possibles.

Le mobile potentiel de ces meurtres n’a pas été révélé.

Le Tribune des étoiles a rapporté lundi avoir obtenu un affidavit déposé à l’appui d’un mandat de perquisition lié à l’enquête.

L’affidavit allègue qu’Estrada vendait de la cocaïne, du fentanyl et de la méthamphétamine, ce qui lui rapportait des revenus en espèces qu’il envoyait au Mexique. La publication rapporte que les autorités ont fouillé une unité de stockage affiliée à Estrada plus tard vendredi et ont découvert des champignons à psilocybine, de la marijuana, de la méthamphétamine et une poudre blanche non précisée.

La plainte indique que chaque chef d’accusation de meurtre est passible d’une peine de 3 à 40 ans si Mingo est poursuivi avec succès.

Il n’était pas clair si Mingo avait retenu les services d’un avocat pour l’affaire. Le bureau du défenseur public du comté n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.