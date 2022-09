Un homme guidant un chien à travers une route inondée à Bangalore est un excellent exemple de « gentillesse dans le désespoir »

En raison de l’averse torrentielle qui a interrompu le fonctionnement quotidien de Bengaluru au cours des deux derniers jours, plusieurs zones sont toujours sous l’eau, avec des maisons et des véhicules partiellement submergés, bouleversant la vie normale. Des vidéos et des images mettant en vedette la menace de l’engorgement de toute la ville sont partout sur Internet. Cependant, au milieu de l’adversité, nous avons également un aperçu de la « gentillesse » et de l’esprit collectif pour affronter les moments difficiles. Après qu’un clip de locaux sauvant un bus de la BMTC (Bengaluru Metropolitan Transport Corporation) soit devenu viral, voici un autre contenu réconfortant venant directement de la route de la ville.

L’actrice et ancienne membre de Lok Sabha Divya Spandana a partagé une vidéo qui montre un homme guidant un chien de rue à travers la route inondée. Dans le clip, on peut voir l’homme marchant au bord d’une route, et le chien le suit. Il se retourne une fois de trop pour surveiller l’animal à quatre pattes. À un moment donné, alors que le chien semble distrait, l’homme se retourne et claque du doigt pour retenir son attention. “La gentillesse dans le désespoir”, a écrit Spandana avec une émoticône de cœur rouge.

Regarder la vidéo:

La gentillesse au désespoir ♥️ pic.twitter.com/uafoYdsWb4 — Divya Spandana/Ramya (@divyaspandana) 6 septembre 2022

La vidéo de 10 secondes est devenue virale en un rien de temps, enregistrant environ 2 000 vues sur le site de microblogging. Avant ce clip réconfortant, l’ancien membre de Lok Sabha avait partagé un clip d’un parking. La vidéo présente un certain nombre de voitures à moitié ou sur le point d’être entièrement submergées dans l’eau. “Namma Bengaluru”, a-t-elle légendé la vidéo.

Le 5 septembre, une vidéo de Whitefield Main Road a fait la une des journaux où des habitants se sont réunis pour sauver un bus BMTC après qu’il se soit retrouvé coincé dans une grande mare d’eau boueuse bouchée. Le clip a été tweeté par un utilisateur, avec une légende indiquant : « Des citoyens sauvent un bus BMTC à Whitefield Main Road ». La vidéo de 45 secondes, partagée le soir du 4 septembre, a jusqu’à présent accumulé plus de 95 000 vues.

Des citoyens sauvent un bus du BMTC à Whitefield Main Road #bengalururains pic.twitter.com/GJx4Zx3Kva – Anant Patil (@ADnant) 5 septembre 2022

La situation d’engorgement et d’inondation, due aux pluies incessantes, a entraîné l’arrêt de nombreuses entreprises dans la ville.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici