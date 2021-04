Parfois, les gens vont aux extrêmes et font des choses inimaginables. Récemment, une vidéo d’un homme sautant du tramway en mouvement dans les rues d’Ukraine brise Internet. Utilisateur de Facebook, Taras Khvyl a partagé la vidéo sur la plateforme numérique. La vidéo montre un homme voyageant dans les transports en commun. Il a été vu portant un jean bleu en denim et une veste noire et un t-shirt fluo en dessous. Il tenait également un sac à la main. En voyant le collecteur de billets s’approcher, l’homme a tenté de s’échapper par la petite fenêtre ouverte du tramway. La fenêtre était si petite qu’on ne pouvait pas imaginer s’en échapper. Mais l’homme a habilement plié son corps de telle manière qu’il n’a pas pris le temps de sauter même sans se blesser. Il a même réussi à sortir son sac avec lui. Tout cela était juste pour éviter le prix du bus.

Taras, qui a partagé la vidéo, a capturé l’intégralité de l’incident sur sa caméra et l’a posté avec la légende: « C’est ainsi que les contrevenants s’enfuient avant l’arrivée de la police. »

Selon les rapports locaux, l’incident s’est produit dans la ville de l’oblast de Tcherkassy, ​​en Ukraine. Les responsables de la police ont été appelés pour enquêter sur la question. Apparemment, le passager sans billet aurait été invité à montrer le billet, mais lorsqu’il n’a pas été en mesure de payer le billet, il a sauté.

La vidéo a suscité des réactions mitigées de la part des internautes. Alors que certains soutiennent l’homme, d’autres condamnent ses actes. L’un des utilisateurs a écrit: «Peut-être qu’il n’avait pas d’argent. Et peut-être qu’ils ont fermé la porte et qu’ils ne l’ont pas laissé sortir. Alors il a trouvé une issue. Je le soutiens pour son esprit d’entreprise », tandis qu’un autre commentaire disait que le passager était probablement ivre ou drogué pour pouvoir réussir une telle cascade scandaleuse.

