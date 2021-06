Un homme grignote calmement des ailes de poulet alors même qu’un homme armé vole un restaurant

« Rester calme dans les situations difficiles est un mantra facile à prêcher mais trop difficile à suivre en pratique. Mais lorsque vous gagnez votre esprit, il n’y a rien qui puisse s’interposer entre vous et votre paix, pas même un vol. Un homme est devenu viral après qu’une vidéo de lui continuant à manger du poulet tout en se faisant voler dans un restaurant a fait surface en ligne. L’incident qui a été filmé par une caméra de vidéosurveillance montre cet homme portant un sweat à capuche FILA en train de manger des ailes de poulet quelques instants avant qu’un voleur à main armée portant un casque de moto n’entre dans le cadre. Alors que d’autres personnes présentes sur place pour tenter de s’enfuir après avoir repéré le voleur, cet homme reste assis tout en profitant de l’aile de poulet qu’il était en train de manger.

En fait, il réagit à peine même lorsque le voleur a pointé une arme devant son visage et lui arrache une chaîne au cou. Plus tard, le voleur est vu en train de collecter de l’argent probablement à la caisse du restaurant avant de faire demi-tour et de presque déménager. Mais à ce moment-là, ce type « cool » met sa main dans sa poche et tend son téléphone au voleur sans même qu’on le lui demande. Après cela, le voleur récupère également le téléphone de la femme assise à côté de ce type et sort de l’endroit.

Regardez la vidéo ici:

Depuis qu’elle a été partagée en ligne le 26 juin, la vidéo a jusqu’à présent enregistré plus de 1,31 lakh de vues ainsi que plusieurs commentaires d’utilisateurs. Réagissant à la vidéo, l’un des utilisateurs a plaisanté sur l’amour de l’homme pour le poulet et a déclaré qu’il voulait essayer à quel point cette aile était savoureuse.

Bien qu’il n’y ait eu aucune mention du lieu de l’incident, les images de vidéosurveillance suggèrent qu’il provenait probablement d’un pays hispanophone. La date et l’heure sur les images sont mentionnées comme étant 21h44 le 17 juin, avec « Jue » écrit sur le côté. « Jue » signifie « Jueves », ce qui signifie jeudi en espagnol

