Un homme grièvement blessé après avoir été « poignardé » devant la discothèque Sanctuary de Glasgow lors de l’attaque du Nouvel An

Un HOMME est gravement malade à l’hôpital après avoir été poignardé à l’extérieur d’une boîte de nuit le jour de l’An.

Il est entendu que la victime, âgée de 20 ans, était en soirée avec des amis pour voir le Nouvel An à Sanctuary, sur Dumbarton Road, Glasgow, lorsqu’il a été attaqué.

L’homme aurait été avec un ami à l’extérieur de la salle lorsqu’ils ont été attaqués vers 1 h 45 lorsqu’il a été poignardé.

Les flics disent que l’homme a été transporté d’urgence à l’hôpital universitaire Queen Elizabeth de la ville où il se trouve dans un état “grave mais stable”.

Son copain, également âgé de 20 ans, a été transporté à l’hôpital pour y être soigné, mais il a depuis été libéré.

Le bar a été enregistré et la police est restée sur les lieux pendant qu’une enquête sur l’incident était ouverte.

Un homme, qui est passé devant la scène, a déclaré: “Cela a dû être une fête du Nouvel An qui a mal tourné.”

La police a demandé à toute personne ayant été témoin de l’attaque ou disposant d’informations sur l’incident de la contacter.

Les flics ont déclaré qu’ils poursuivaient toujours l’agresseur.

Un porte-parole de la police écossaise a déclaré: «Un homme de 20 ans a été emmené à l’hôpital universitaire Queen Elizabeth avec des blessures graves, où son état est décrit comme étant grave mais stable.

“Des enquêtes sont en cours et la police encourage toute personne qui se trouvait dans la région à ce moment-là et qui a été témoin de l’incident à les contacter via le 101 en citant l’incident 0648 du 1er janvier 2023.”

Chris Lessani, qui dirige le site, a déclaré au Scottish Sun qu’il n’était pas en mesure de commenter.

