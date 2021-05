Un homme gay menacé de vouloir peindre une maison aux couleurs de l’arc-en-ciel

Un coiffeur spécialisé dans les couleurs arc-en-ciel a voulu ajouter les teintes colorées à une autre toile à la désapprobation de certains de ses voisins – sa maison.

Mykey O’Halloran a acheté une maison de plage à Phillips Island en Australie après avoir économisé suffisamment d’argent, a rapporté le Washington Post. Quand il était temps d’ajouter la touche finale à la maison beige, les couleurs arc-en-ciel étaient l’idée qui est restée.

L’idée effrontée a été repoussée par les voisins.

Dans une publication du 16 mars sur Facebook, O’Halloran, qui est gay, a déclaré avoir entendu quelqu’un frapper à sa porte. Cinq hommes l’ont approché au sujet de son projet de peindre l’arc-en-ciel de sa maison.

O’Halloran a posté qu’il avait entendu les hommes crier des insultes homophobes et entendu un homme dire qu’il tuerait O’Halloran s’il continuait avec son idée.

Un rapport de police a été déposé et un homme de 23 ans a ensuite été accusé d’agression illégale et d’avoir menacé de tuer, selon le Star Observer.

N’ayant pas l’intention d’arrêter son projet de peinture, la publication désormais virale d’O’Halloran sur les réseaux sociaux a attiré des volontaires pour l’aider.

« Je suis une bonne personne dans la société, et j’apporte de la joie avec les arcs-en-ciel, et aucun homophobe opiniâtre qui s’oppose à la décision de savoir comment je veux vivre ma vie ne me l’enlèvera. Cette maison sera arc-en-ciel, et ça sera arc-en-ciel avec fierté », a déclaré O’Halloran dans le post.

Avec une armée de 100 volontaires, le revêtement, la terrasse et la clôture de la maison d’O’Halloran ont été peints le 18 avril. Le groupe comprenait des policiers, des rénovateurs et des enfants, selon le Washington Post.

Il a fallu sept heures pour peindre les bandes d’orange, de rose, de violet, de bleu, de vert et de jaune. Dulux, le plus grand fournisseur de peinture d’Australie, a fait don du projet, selon Out Traveler.

«La réponse positive a rempli mon cœur d’amour et m’a fait me sentir soutenue et pas seule», a déclaré O’Halloran au Washington Post. «Les gens passaient pour me serrer la main, me dire bonjour et me souhaiter la bienvenue dans le quartier.»

Des centaines de personnes ont également recueilli environ 7 750 $ grâce à une collecte de fonds organisée par O’Halloran au profit du Phillip Island Community and Learning Centre, un groupe à but non lucratif offrant des services de loisirs, d’éducation et de bien-être pour répondre aux besoins de tous les groupes d’âge.

Avec des cheveux colorés assortis, O’Halloran a déclaré au Washington Post qu’il « ne pouvait pas contenir sa joie lorsque la dernière couche de peinture brillante avait séché. »

« Mon message maintenant est de ne laisser personne d’autre ternir votre éclat et de rester toujours fidèle à vous-même. »

Suivez la journaliste Asha Gilbert @Coastalasha. Courriel: agilbert@usatoday.com.