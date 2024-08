Un homme gay a accusé un groupe d’employés du Shake Shack de Washington, DC, de l’avoir battu après avoir embrassé son petit ami à l’intérieur de l’établissement alors qu’il attendait leur commande.

Christian Dingus, 28 ans, se trouvait avec sa compagne et un groupe d’amis dans un restaurant de Dupont Circle samedi soir lorsque l’incident s’est produit, a-t-il déclaré à NBC News. Ils avaient passé leur commande et attendaient leur repas.

« Et pendant que nous étions là-bas, pendant un court instant, nous avons commencé à nous embrasser », a déclaré Dingus. « Et à ce moment-là, un travailleur est venu vers nous et nous a dit que nous ne pouvions pas faire ça ici, que nous ne pouvions pas faire ce genre de choses ici. »

Le couple s’est séparé, a déclaré Dingus, mais sa partenaire s’est énervée contre l’employé et a insisté sur le fait que les hommes n’avaient rien fait de mal. La partenaire de Dingus aurait ensuite été escortée hors du restaurant, où une violente dispute verbale a éclaté.

Dingus a déclaré que lorsqu’il a défendu son partenaire, insistant pour que les employés ne parlent pas à son petit ami de cette façon, les employés qui sont sortis se sont tournés vers lui.

« Et puis l’un des hommes m’a poussé assez violemment sur l’épaule », a déclaré Dingus. « Et puis, vous savez, la chose suivante que je me souviens, c’est que ça a en quelque sorte déclenché la colère des autres… Ils ont tous commencé à m’attaquer à ce moment-là, me traînant à travers le sol et me frappant continuellement à la tête. »

La vidéo de l’agression présumée, filmée par un client du Shake Shack et remise plus tard à Dingus, semble montrer un homme bousculé tandis que deux autres personnes portant des t-shirts noirs du Shake Shack lui donnent des coups de poing à la tête. Deux autres personnes apparaissent, également portant des t-shirts du Shake Shack, mais on ne sait pas ce qui suit.

La vidéo dure 30 secondes et a été enregistrée à travers les fenêtres depuis l’intérieur du restaurant. Elle ne montre pas les circonstances de l’agression présumée et ne contient pas d’audio des hommes à l’extérieur.

« Il y avait une volonté d’être violent envers moi, et je pense que c’est très évident dans ce film », a déclaré Dingus.

Dingus a déclaré qu’il ne savait pas exactement qui avait interrompu l’attaque, car il s’est recroquevillé sur le sol pour se protéger. Il a déclaré qu’une femme qui fréquentait l’établissement est venue l’aider et que quelqu’un qui avait enregistré l’attaque lui avait offert une vidéo de l’incident, y compris celle publiée en ligne.

Il a ensuite vu des policiers à proximité, mais ils n’ont pas été impliqués avant la fin de l’agression, a déclaré Dingus. Dingus a ensuite décrit l’incident à la police.

La police enquête sur cette affaire en tant que crime de haine et a classé l’infraction alléguée par Dingus comme une simple agression, avec une motivation anti-gay, selon une copie du rapport de police déposé auprès du département de police métropolitaine.

Dans le document, un officier a écrit que Dingus avait déclaré avoir été agressé par plusieurs personnes et qu’un suspect anonyme avait déclaré qu’il se défendait après que Dingus eut posé ses mains sur le cou de la personne.

Un porte-parole de Shake Shack a déclaré que les membres de l’équipe impliqués ont été suspendus dans l’attente d’un examen plus approfondi et que la société coopère avec les autorités.

« Nous sommes au courant de l’incident survenu le samedi 17 août impliquant des membres de l’équipe et un invité dans notre établissement de Dupont Circle et nous le prenons très au sérieux », a déclaré le porte-parole dans un communiqué dimanche.

Le porte-parole a ajouté que la société s’engage à « prendre les mesures appropriées » sur la base des conclusions de l’enquête.

Dingus a déclaré que peu de temps après l’agression présumée, il s’est rendu aux urgences, où, selon lui, on lui a diagnostiqué une commotion cérébrale et un traumatisme à la mâchoire. Le côté de son visage était enflé et contusionné, a-t-il ajouté.

Dupont Circle est considéré comme l’un des quartiers populaires et branchés de Washington et est présenté comme étant favorable aux homosexuels. Destination DC, une organisation qui commercialise les destinations touristiques de la ville, répertorie même les emplacements de Dupont Circle dans son guide de «Le meilleur week-end LGBTQ+-Friendly.”

L’incident a ébranlé le sentiment de sécurité de Dingus, et il a déclaré qu’il souhaitait que les auteurs soient tenus responsables.

« On entend tout le temps que ce genre de choses arrive, mais j’ai commencé à croire que ce n’était pas le cas, n’est-ce pas ? », a déclaré Dingus. « J’ai pensé au progrès et à la grandeur de cette communauté ici, et puis que tout cela soit en quelque sorte brisé, vous savez, c’est un peu nul. »

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com