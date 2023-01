Un homme gagne Rs 1 crore grâce à Just Walking Dogs

Il existe d’innombrables emplois qui impliquent une description différente des compétences conventionnelles. Les gens gagnent de l’argent non seulement en tant que responsables informatiques, mais en tant que créateurs, écrivains et artistes. Un autre petit boulot qui a été mis au jour est celui de promeneur de chiens. Vous pensez peut-être que promener un chien n’est pas un gros problème et peut être un travail à temps partiel pour gagner un revenu supplémentaire. Mais une personne a laissé tout le monde émerveillé en faisant environ 1 crore de roupies en tant que promeneur de chiens.

Michael Joseph, un résident de Brooklyn, aux États-Unis, travaillait auparavant comme enseignant à plein temps. Selon le New York Post, Joseph est passé de plus de Rs 30 lakh par an à environ Rs 1 crore en faisant ce qu’il aime. Il a non seulement gagné beaucoup d’argent, mais le travail l’a aidé à gagner suffisamment pour acheter une maison à Middletown, New Jersey, une nouvelle voiture et a également mis de côté Rs 8,16 lakh dans un fonds universitaire pour son tout-petit de 18 mois. Le joueur de 34 ans a même visité Disneyland récemment avec sa famille.

Dans une interview avec le média, il a déclaré que cela avait été une bénédiction pour lui. Joseph a révélé qu’il avait commencé à promener des chiens au début de 2019 en tant qu’activité secondaire pour gagner un peu plus en plus de son revenu annuel en tant qu’enseignant ayant des besoins spéciaux dans une école privée. Il avait l’habitude de se promener avec son mélange de Labrador noir, Willy à Prospect Park et les propriétaires de chiens locaux semblaient toujours aimer l’obéissance de son chiot. Certaines personnes ont demandé si Joseph était à louer et Joseph n’a pas nié.

Après avoir vu les revenus potentiels, il a décidé de quitter son poste d’enseignant. En juillet 2019, il a lancé sa propre entreprise sous le nom de Parkside Pups et à la fin de l’année, il avait gagné Rs 28,56 lakh. Il avait suffisamment de clients réguliers qui payaient 20 $ pour des promenades de 30 minutes. L’année dernière, Joseph a gagné près de Rs 1 crore et a déclaré qu’il était étonné par son style de vie en tant que propriétaire d’entreprise.

Joseph a eu du mal à continuer pendant la pandémie, mais l’entreprise a immédiatement accéléré lorsque les bureaux ont rouvert. Il a décidé de développer l’entreprise l’année dernière et a créé une application et embauché plus d’employés.

