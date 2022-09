Un homme fuyant un délit de fuite à Sleepy Hollow heurte un arbre et décède – Shaw Local

Un homme d’Elgin, âgé de 58 ans, fuyant les lieux d’un accident jeudi après-midi a heurté un arbre et est décédé des suites de ses blessures, selon un communiqué de presse du bureau du shérif du comté de Kane.

Martin Contreras roulait vers l’ouest loin d’un délit de fuite sur la route 31 et Boncosky Road à Sleepy Hollow lorsque la Cadillac Escalade qu’il conduisait a heurté un arbre et une grande berme sur les routes Sleepy Hollow et Boncosky dans le canton de Dundee non constitué en société, selon le communiqué .

Contreras, le seul occupant de la voiture, a été transporté dans un hôpital de la région d’Elgin, où il a été déclaré mort.

Les détectives du shérif enquêtent.

https://www.dailyherald.com/news/20220903/kane-county-sheriff-elgin-man-fleeing-hit-and-run-hits-tree-dies