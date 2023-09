Un homme fuyant le Venezuela risque de devoir dire au revoir à son écureuil de compagnie après un voyage de 3 000 milles jusqu’à la frontière | Nouvelles du monde

Un homme qui a fui le Venezuela avec son écureuil de compagnie, parcourant des milliers de kilomètres ensemble et vivant dans une tente au Mexique pendant des mois, doit maintenant dire au revoir car il est peu probable que l’animal soit autorisé à traverser la frontière américaine.

Yeison, 23 ans, dit qu’il aura « le mal de cœur » s’il doit laisser Niko derrière lui. Le petit écureuil, qui a une bande noire et des taches de poils blancs, a fait ce voyage périlleux, niché dans un bonnet tricoté à l’intérieur du sac à dos de son gardien.

Il n’était pas question de laisser son animal de compagnie à l’intérieur Venezueladit Yeison, ajoutant que commencer une nouvelle vie sans lui « ce serait pratiquement comme commencer avec rien ».

Yeison, qui n’a pas voulu donner son nom de famille parce qu’il s’inquiète pour la sécurité de sa famille au Venezuela, fait partie des millions de personnes qui ont fui ce pays d’Amérique du Sud en raison des bouleversements politiques et économiques de ces dernières années.

Les migrants qui entreprennent le dangereux voyage vers le nord, un voyage d’environ 3 000 milles, sont confrontés à des choix difficiles quant à ce qu’ils doivent emporter avec eux, généralement uniquement les affaires qu’ils peuvent transporter sur leur dos, et ce qu’ils doivent laisser derrière eux.

Yeison a fait le voyage à travers la jungle périlleuse connue sous le nom de Darien Gap, où il a déclaré avoir trouvé le corps d’un homme sous des couvertures. Niko était caché dans son sac à dos lorsqu’ils sont montés à bord des bus et ont passé les contrôles aux points de contrôle au Mexique.

Lorsqu’un chauffeur de bus a découvert l’écureuil à une occasion, Yeison a vendu son téléphone pour 35 $ (environ 28,50 £) afin de le garder à bord.

« Il y a un lien entre eux »

Après avoir fait le voyage vers le Mexique, Yeison a passé six mois à attendre de pouvoir déposer une demande d’asile aux États-Unis. Le couple vit ensemble dans une tente à Matamoros, en face de la ville frontalière de Brownsville, au Texas, avec des centaines d’autres personnes vivant dans la même situation. Yeison a gagné de l’argent en se coupant les cheveux près de sa tente et s’endort souvent en partageant le même oreiller avec Niko la nuit.

Mais maintenant, ils pourraient être contraints de se séparer.

Yeison a obtenu un rendez-vous pour se présenter à la frontière afin de demander l’entrée aux États-Unis et l’asile. Les chances que Niko soit également autorisé à traverser sont minces, mais les volontaires du camp n’abandonnent pas.

Gladys Canas, directrice de l’organisation non gouvernementale Ayudandoles A Triunfar (qui se traduit en gros par « aider à réussir »), dit avoir rencontré une fois d’autres migrants avec des animaux de compagnie – des chats, des chiens et même un lapin. Mais Niko est le premier écureuil qu’elle voit.

Elle a aidé à mettre Yeison en contact avec un vétérinaire pour documenter les vaccinations de Niko à fournir aux agents frontaliers.

« Il y a un lien entre lui et l’écureuil, à tel point qu’il a préféré l’emmener avec lui plutôt que de laisser l’écureuil derrière lui avec sa famille au Venezuela et d’affronter les dangers qui accompagnent le voyage des migrants », dit-elle. « Ils se sont donné du courage. »

« J’espère qu’il n’oubliera jamais mon visage »

Yeison a trouvé Niko alors qu’il était nouveau-né après avoir failli lui marcher dessus un jour. Il l’a ramené à la maison et les membres de sa famille lui ont donné du yaourt, dit-il – même si l’écureuil difficile préférait grignoter des pins et vivait plus tard de tomates et de mangues, même à une époque où la nourriture était difficile à trouver.

Conscient de ce qui pourrait arriver à la frontière américaine, Yeison dit qu’il a d’abord cherché du travail en Colombie. Cependant, il revint et trouva un éclat de pin coincé dans l’œil de Niko et décida de partir pour tenter de se rendre en Amérique.

Il se prépare à une séparation, mais garde espoir.

« Je ne veux pas qu’il soit séparé de moi, parce que je sais que nous aurions mal au cœur », dit-il. « J’en suis sûr.

« Et s’il ne tombe pas malade, j’espère qu’il sera heureux. Et qu’il n’oubliera jamais mon visage. »