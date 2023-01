Un homme frappe des flics avec une machette à New York — RT World News

Un homme armé d’une machette a attaqué des policiers samedi soir non loin de Times Square à New York, où se déroulaient les célébrations du Nouvel An. Le suspect a reçu une balle dans l’épaule et a été transporté à l’hôpital, a indiqué la police.

S’exprimant lors d’une conférence de presse aux premières heures de dimanche, le commissaire de police de New York, Keechant Sewell, a déclaré que l’incident s’était produit vers 22 heures juste à l’extérieur de la zone de contrôle de sécurité établie pour les festivités. L’homme a d’abord tenté de frapper un officier »sur la tête avec une machette,” et a ensuite frappé deux de ses collègues à la tête, a ajouté Sewell.

L’un des agents a subi une «lacération à la tête» en conséquence, tandis que l’autre, un policier débutant à son premier jour de travail, a subi une fracture du crâne et une large lacération.

Un autre officier a été heurté par une voiture de police alors qu’il tentait de déplacer les barricades pour permettre à ses collègues d’accéder à l’agresseur, a rapporté Fox News.

Le maire de New York, Eric Adams, un ancien policier du NYPD, s’est adressé aux médias et a félicité les officiers pour leur gestion professionnelle de la situation.

Selon les autorités de la ville, les trois agents sont actuellement hospitalisés dans un état stable.















Le suspect de 19 ans, identifié comme étant Trevor Bickford, s’est approché des policiers sans raison apparente, le motif restant flou, a indiqué la police.

“Je tiens à préciser que le FBI, par l’intermédiaire de la Joint Terrorism Task Force, travaille en étroite collaboration avec [NYPD] pour déterminer la nature de cette attaque,“, a déclaré le directeur adjoint du FBI en charge, Michael Driscoll, lors de la conférence de presse.

“Nous dirigerons chaque piste vers le sol,» a promis le responsable, ajoutant que «il s’agit d’une enquête en cours, donc notre capacité à parler de détails est limitée.”

Les responsables ont également assuré aux New-Yorkais qu’il n’y avait pas de menace active, car le suspect aurait agi seul.