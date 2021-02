Un homme frappé au hasard et frappé par un attaquant vêtu d’un masque de ski à la station de métro Bronx

Un attaquant portant un masque de ski noir a frappé un inconnu qui se rendait au travail et lui a tranché le visage dans une station de métro du Bronx sans aucune provocation apparente.

L’incident a eu lieu à l’arrêt de train n ° 6 de l’avenue Morrison-Sounvbiew, peu avant 6 heures du matin le 12 février, au milieu d’une augmentation des agressions violentes dans le métro de New York.

Selon le NYPD, l’agresseur masqué non identifié a suivi sa victime de 49 ans en haut de l’escalier menant à la rue et l’a frappé avec son poing.

Recherché: La police de New York est à la recherche de cet homme masqué qui est soupçonné d’avoir frappé et coupé un banlieusard à une station de métro du Bronx le 12 février

Le suspect est accusé d’avoir suivi la victime de 49 ans dans les escaliers, de l’avoir frappée puis d’utiliser un objet pointu pour lui trancher le visage et le cou.

Il a ensuite sorti un objet pointu et a tranché son visage de sa joue droite à l’arrière de son cou.

L’agresseur a décollé en courant de la scène dans une direction inconnue, tandis que la victime saignait a signalé à un véhicule de police de l’aide.

L’homme a été emmené au centre médical de Jacobi pour être soigné pour ses blessures. Il a depuis été libéré.

La police a depuis publié des images de surveillance du suspect, montrant l’homme dans une veste de couleur sombre, un masque de ski noir et des gants rouges.

La nouvelle de l’attaque du Bronx survient au milieu d’une série d’incidents violents qui se sont produits dans le vaste réseau de métro de New York ces derniers mois.

Samedi, une femme panhundler avec un tatouage au cou a frappé un garçon de deux ans à la tête alors que le tout-petit conduisait un train C en direction du nord à Manhattan avec sa mère.

La mère de 21 ans a déclaré au New York Post que l’agresseur lui avait marché sur le pied après lui avoir demandé de rester à 1,80 mètre d’elle, puis a frappé son enfant au visage et à l’oreille, laissant le garçon blessé et traumatisé.

Le lendemain, un homme de 32 ans a été abattu dans un train 2 en direction nord près de l’arrêt 110th Street à Manhattan.

Plus tôt ce mois-ci, Rigoberto Lopez, 21 ans, un sans-abri souffrant de maladie mentale, a été accusé d’avoir fait un violent déchaînement dans un train A et poignardé quatre personnes, dont deux mortellement.

La fréquentation des rames de métro et des bus est en baisse de 70% et 50%, respectivement, en raison de la pandémie de coronavirus, mais le MTA et la police affirment que les agressions criminelles dans le système de transport en commun ont augmenté de plus de 25%, selon ABC7.

Le pic d’attaques a été attribué au nombre croissant de sans-abri et de malades mentaux dans les trains.

Le NYPD a affecté 500 agents supplémentaires pour patrouiller dans les stations de métro et les trains, mais les responsables du MTA disent que 1000 agents supplémentaires sont nécessaires pour lutter contre la criminalité, NBC New York.

« Nous demandons que des équipes d’officiers en uniforme soient affectées à chaque station et que les agents utilisent le système toute la journée et pendant la nuit pour assurer la sécurité de nos clients et collègues », Patrick Foye, PDG de la Metropolitan Transportation Authority, et Sarah, présidente par intérim de New York City Transit Feinberg a déclaré dans une lettre à Shea et au maire Bill de Blasio la semaine dernière.

Toute personne ayant des informations sur l’attaque du métro du Bronx est priée d’appeler Crime Stoppers au (800) 577-TIPS.