Un homme équipé d’un détecteur de métaux fouillant un champ de carottes fraîchement labouré en Suisse a trouvé un grand ensemble de bijoux ornés datant de l’âge du bronze, ainsi que d’autres objets surprenants, notamment une dent d’ours, une dent de castor et une dent de requin fossilisée, ont déclaré des responsables locaux. semaine.

Franz Zahn a fait cette découverte inhabituelle en août alors qu’il se trouvait «dans un champ de carottes fraîchement récoltées» à Güttingen, à environ 80 km au nord-est de Zurich, ont indiqué lundi les autorités du canton de Thurgovie. communiqué de presse. Zahn a d’abord trouvé un disque de bronze et s’est immédiatement rendu compte qu’il s’agissait d’une « découverte extraordinaire », alors il a contacté les autorités locales.

Une équipe d’experts a identifié la découverte comme étant un collier et de grands bijoux datant de l’âge du bronze moyen, qui date d’environ 1 500 avant JC, ont indiqué des responsables. Les archéologues ont ensuite fouillé un bloc de terre où la découverte a été faite et ont trouvé une foule d’autres artefacts, notamment des anneaux, des spirales métalliques en or et plus de 100 perles d’ambre.

Le trésor comprend un collier avec des disques à pointes, un collier d’ambre, des bagues, des spirales en or et des trouvailles spéciales telles qu’une dent d’ours et une ammonite. Canton de Thurgovie

Les experts ont également fait d’autres découvertes « surprenantes » : une pointe de flèche en bronze, une dent de castor, une dent d’ours, une dent de requin fossilisée, un cristal de roche et une petite ammonite.

Au total, huit spirales en or et 14 disques à pointes en bronze avec œillets ont été récupérés, révélateurs de « bijoux fantaisie » portés par les femmes il y a environ 3 500 ans, selon le communiqué de presse.

Les autorités locales ont déclaré que cette découverte inhabituelle avait soulevé plusieurs questions : « Une boîte à bijoux a-t-elle été cachée ici ? La dent d’ours, le cristal de roche et les fossiles et pierres sélectionnés étaient-ils une collection de curiosités ou de souvenirs… ? Ou y a-t-il plus? »

Les experts ont noté que l’ensemble des objets trouvés aurait « un effet spécial, protecteur ou curatif » et pourraient avoir été portés comme une sorte d’amulette.

Les responsables ont déclaré que Zahn connaissait très bien Güttingen et avait déjà fait d’autres découvertes, notamment de la ferraille et des objets de l’âge du fer et de l’âge du bronze. Les objets sont en cours de restauration afin de pouvoir être exposés au Musée d’archéologie de Frauenfeld, en Suisse.

UN vidéo publiée par le canton de Thurgovie a montré les bijoux en cours de restauration dans un laboratoire.

Récupération de bloc de la découverte du dépôt de Güttingen. Canton de Thurgovie

Cette découverte inhabituelle en Suisse fait suite à d’autres découvertes récentes de trésors anciens découverts par des personnes équipées de détecteurs de métaux en Europe.

Plus tôt ce mois-ci, deux séries de pièces trouvées par des détecteurs de métaux au Pays de Galles se sont révélées être des trésors romains, selon des responsables confirmé.

En septembre, une famille norvégienne à la recherche d’une boucle d’oreille perdue dans son jardin objets découverts datant de plus de 1 000 ans. Quelques semaines auparavant, les autorités avaient révélé qu’un homme équipé d’un détecteur de métaux avait « trouvaille d’or du siècle » en Norvège.

