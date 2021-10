Un homme filme un énorme alligator cannibale en train de manger un autre pour le déjeuner dans une arrière-cour de Caroline du Sud (VIDEO) – RT USA News

Les images d’un énorme gator cannibale en train de manger une autre grosse bête sont devenues virales, ce qui a amené les utilisateurs des médias sociaux à se demander à quel territoire se trouve réellement la propriété d’un Américain.

Dans la vidéo, partagée sur Twitter par un utilisateur nommé Taylor Soper, on peut voir un alligator à moitié immergé dans un étang, la queue et les pattes arrière d’un autre se tortillant dans ses babines. En quelques secondes, alors que le cannibale mâche et avale, un seul des pieds peut être vu, avant qu’il ne disparaisse complètement à l’intérieur du reptile effrayant.

Posté sous le hashtag « lowcountrylivin« , le clip a été visionné plus de trois millions de fois depuis vendredi. L’homme qui l’a posté a déclaré que la scène macabre avait été filmée dans le jardin de ses parents. « Mon père capture de bonnes choses – tout le mérite lui revient», a déclaré Soper, ajoutant que «l’alligator qui a été avalé mesurait lui-même 6 pieds (1,8 m).

S’adressant à USA Today, l’homme a déclaré que les alligators avaient été filmés dans le comté de Horry, en Caroline du Sud. Son père était seul à la maison lorsqu’il a repéré la scène qui l’a poussé à saisir son appareil photo. Le fils a déclaré que ce n’était pas la première fois que sa famille voyait un plus gros gator grignoter un plus petit.

Plus tôt cette semaine, une autre vidéo mettant en vedette un alligator a également provoqué une frénésie sur les réseaux sociaux. Dans un clip Instagram, on peut voir un vétéran de l’armée américaine en Floride poursuivre un grand alligator avec une poubelle.

L’animal rôdait devant la maison de l’homme, avec des enfants jouant à proximité. Le reptile siffleur, coups de queue, s’est finalement retrouvé dans la poubelle, avant d’être relâché près du lac d’où il était venu, sous les applaudissements des voisins.





