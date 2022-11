Un homme filmé en train d’uriner sur la voie du métro de Delhi, dit “Zyada Ho Gaya”

Une vidéo choquante d’un homme urinant sur une voie de la station de métro de Delhi a fait surface en ligne. La vidéo, qui a été publiée sur Twitter le 29 octobre par l’utilisateur des médias sociaux Sanjeev Babbar, montre la personne qui filme se rapproche de l’homme qui urinait en se tenant devant la ligne jaune de la plateforme.

On peut entendre l’homme derrière la caméra dire : « Où urinez-vous ? Pourquoi urinez-vous ici ? L’homme a dit : « Ho gaya, zyada ho gaya » (j’ai un peu trop bu), semblant ivre.

@CMODelhi @OfficialDMRC Peut-être que cela s’est produit pour la première fois dans le métro de Delhi. Je viens de recevoir une vidéo sur wtsapp. Partager avec vous pic.twitter.com/iJiWUnBpQy – Sanjeev Babbar (@SanjeevBabbar) 29 octobre 2022

L’utilisateur a partagé la vidéo qu’il a reçue en tant que transfert WhatsApp dans le tweet et a marqué les comptes officiels de la Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) et du CMO Delhi. La vidéo a eu 408 vues depuis sa publication.

Le DMRC a immédiatement répondu au tweet et a demandé le nom de la station de métro pour une enquête plus approfondie. L’utilisateur a répondu en indiquant qu’il s’agissait de la “station de métro Malviya Nagar”. En plus de le remercier d’avoir signalé l’incident, DMRC a suggéré que les gens appellent leur ligne d’assistance téléphonique de sécurité 24 heures sur 24.

“Bonjour, merci pour le retour. Si une telle activité est remarquée, les passagers peuvent contacter le responsable DMRC le plus proche ou contacter notre ligne d’assistance 24 × 7 no. 155370 ou la ligne d’assistance de sécurité no. 155655 afin que des mesures immédiates puissent être prises », a répondu DMRC.

Selon Times Now, une tentative a été faite pour contacter l’utilisateur pour sa remarque, mais il n’était pas disponible. DMRC n’a pas encore fait de déclaration officielle concernant l’incident. De plus, on ne sait pas si l’homme a été pénalisé ou incarcéré pour son comportement méprisable.

Une scène de détresse similaire pour les voyageurs du métro de Delhi a été signalée en 2015 lorsqu’un homme a été surpris en train d’uriner nonchalamment à l’intérieur du train. La colère a été suscitée par cet acte non civilisé lorsqu’un des passagers horrifié a enregistré la séquence et l’a partagée sur les réseaux sociaux.

