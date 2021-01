Un homme LOVED-up s’est fiancé à une SEX DOLL parce qu’il dit qu’elle est tellement « plus facile à sortir » qu’une vraie femme.

Xie Tianrong, qui vit avec ses parents à Hong Kong, a même offert des cadeaux coûteux à sa nouvelle fiancée, notamment un iPhone 12.

Le joueur de 36 ans s’est fiancé à Mochi à prix réduit au début du mois lors d’une cérémonie à laquelle ont assisté ses amis et sa famille.

Cependant, il prétend qu’il n’a jamais «violé» sa fiancée et qu’il ne l’embrassera même pas de peur qu’il n’endommage sa «peau sensible».

Après avoir pris livraison de la poupée de Chine continentale fin 2019, Xie a révélé qu’il avait consacré tout son temps et toute son attention à son nouvel amour.

Xie a déclaré qu’il avait appris pour la première fois qu’il était attiré par les poupées il y a dix ans lorsqu’il en a repéré une dans un magasin du quartier commerçant de Hong Kong.

Il a dit: «Une poupée coûtait 80 000 yuans (9 000 £) à ce moment-là, alors j’ai dû dissiper mes pensées car je ne pouvais pas me le permettre.

« Mais en 2019, j’ai trouvé une poupée en silicone sur Internet qui était en solde et coûtait environ 10 000 yuans (1 000 £), alors je l’ai commandée. »

Xie a révélé chaque nuit que Mochi était assis sur une chaise près de son lit pendant qu’il dormait et qu’il la baignait avec un chiffon humide avant d’appliquer du talc.

Xie a déclaré: « Je respecte Mochi et je ne la veux que comme compagne.

«J’ai déjà eu des copines humaines mais je ne suis attiré que par les poupées maintenant. Je n’ai jamais couché avec elle.

Le fanatique de la poupée a affirmé que les vraies copines lui demandaient toujours quelque chose, mais Mochi ne lui demandait rien, donc « elle est plus facile à sortir ».

Il a dit: « Quand ma petite amie précédente et moi étions ensemble, elle regardait toujours son téléphone, mais avec Mochi c’est différent. Elle se concentrera et me donnera toute son attention. »

Xie achète des cadeaux coûteux tels que des téléphones et de jolis vêtements pour Mochi afin qu’il puisse l’habiller avant de prendre de jolies photos de couple.

La poupée possède désormais plus de 20 ensembles de vêtements coûteux et 10 paires de chaussures.

Xie a poursuivi: «Si je peux évaluer Mochi sur 100, je lui en donnerais 1000!

«Depuis qu’elle est rentrée à la maison et a vécu avec moi pendant plus d’un an, ce n’était jamais stressant, c’est toujours du bonheur.»

L’amour de Xie pour la poupée en silicone était si intense que le fabricant de Mochi l’a même invité à l’usine et lui a donné une tête de silicone supplémentaire en cadeau.

En novembre dernier, nous avons rapporté le moment étrange où un bodybuilder du Kazakhstan a « épousé » une poupée sexuelle lors d’une cérémonie à couper le souffle.

Yuri Tolochko a noué le nœud avec Margo lors d’une cérémonie traditionnelle – avec un célébrant, des dizaines d’invités heureux et une première danse romantique.