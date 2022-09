Un homme fauché et tué dans un accident avec délit de fuite alors que le suspect est arrêté pour meurtre

Un HOMME a été arrêté pour meurtre après qu’un piéton a été tué dans un accident d’horreur avec délit de fuite, un autre laissé à l’hôpital.

La police a été appelée sur les lieux vers 5 h 50 aujourd’hui après qu’un membre du public a signalé deux hommes dans une collision.

Une victime, un homme dans la soixantaine, a été déclarée morte sur les lieux, sur Cricket Inn Road, Park Hill, tandis que l’autre homme a été transporté à l’hôpital.

Un porte-parole de la police du South Yorkshire a déclaré: “Le service d’ambulance du Yorkshire était également présent et la route a été fermée.

“Les enquêtes n’en sont qu’à leurs débuts et le véhicule impliqué est recherché. Un homme de 31 ans de Sheffield a depuis été localisé et arrêté, soupçonné de meurtre.”

Heureusement, la deuxième victime a été transportée à l’hôpital avec des blessures dont on ne pense pas qu’elles mettent sa vie en danger.

La route est fermée entre Maltravers Road et le rond-point à la jonction avec Woodburn Road et Manor Way.

Les agents ont appelé toute personne disposant d’informations ou toute personne ayant été témoin de l’événement à les contacter immédiatement.

Si vous avez des informations et souhaitez contacter la police du South Yorkshire, vous pouvez le faire en appelant le 101, en citant le numéro d’incident 211 du 3 septembre.

Vous pouvez accéder au portail en ligne et au chat en direct ici : www.southyorks.police.uk/contact-us/report-something/

Alternativement, vous pouvez fournir des informations de manière anonyme à des organisations caritatives indépendantes Crimestoppers via leur site Web – www.crimestoppers-uk.org – ou en appelant leur centre de contact au Royaume-Uni au 0800 555 111.