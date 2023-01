Un homme falsifie une carte d’identité CISF pour entrer à l’aéroport de Mumbai et voir son fils partir, se fait arrêter

Les parents peuvent certainement tout faire pour leurs enfants et cet incident le prouve. Un habitant du sud de Mumbai a été arrêté pour s’être prétendument fait passer pour un agent de sécurité et avoir tenté d’entrer dans l’aéroport international de Chhatrapati Shivaji Maharaj pour accompagner son fils. Identifié comme étant Chintan Gandhi, un homme d’affaires et un résident de la zone de VP Road, a été appréhendé dans la section des départs du T2. Cela s’est produit après que sa fausse carte d’identité a été découverte par le personnel de la Force de sécurité industrielle centrale (CISF). Il a été remarqué après que le sous-inspecteur Sumit Singh ait arrêté Gandhi en tant que civils. À cela, Gandhi a répondu en affirmant qu’il était un officier du CISF et a même présenté une carte d’identité.

« La carte a été établie au nom de Ramkumar, sous-inspecteur adjoint du CISF. Je l’ai examiné et il semblait être faux. Je lui ai donc demandé une autre pièce d’identité qu’il m’a dit ne pas avoir. J’ai immédiatement alerté mes supérieurs”, a déclaré Singh dans sa déclaration.

Il a avoué son crime après avoir été conduit à l’inspecteur Avinash Ranjan du CISF.

Cependant, ce qui est surprenant, c’est qu’après que Gandhi ait supplié les autorités de ne pas parler de l’incident à son fils, le CISF a accepté. Il a été emmené à l’insu de son fils et remis à la police de Sahar. Là, il a été arrêté pour faux.

Il a maintenant été condamné pour tricherie, faux et usurpation d’identité en vertu du Code pénal indien.

Pendant ce temps, plus tôt en novembre, un FIR a été enregistré contre Irfan Solanki, député du Parti Samajwadi en fuite, pour avoir embarqué sur un vol avec une fausse carte Aadhaar et compromis la sécurité de l’aéroport. Une dirigeante du SP Noori Shauqat et trois autres personnes qui auraient aidé Solanki à obtenir la carte Aadhaar ont également été arrêtées, a déclaré le commissaire adjoint de la police (loi et ordre) Anand Prakash Tiwari.

Le député était déjà recherché dans deux affaires pénales et il a volé de Delhi à Mumbai en utilisant cette fausse carte d’identité pour échapper à l’arrestation. La carte Aadhaar portait sa photo mais son nom était mentionné comme Ashraf Ali, a déclaré l’officier.

