Un homme fait une boisson imaginaire en dansant, Instagram adore ça

Les médias sociaux abritent d’innombrables vidéos amusantes. Beaucoup d’entre eux sont des vidéos de danse. Alors que parfois, ces vidéos s’avèrent humoristiques à cause de quelqu’un qui glisse et tombe vers la fin, d’autres sont drôles simplement à cause des pas de danse particuliers. Une telle vidéo d’une personne imitant se verser un verre sur les rythmes est devenue virale sur Instagram.

La vidéo a été partagée par un utilisateur nommé Ansh Parashar sur la plate-forme de médias sociaux le 15 octobre. La séquence montre l’homme imitant et préparant un verre. De plus, il le fait étape par étape. De verser de l’alcool à un peu de soda avant d’imiter de boire. L’homme semble alors adopter une collation appelée “chakna”, une collation utilisée pour faire face à l’arrière-goût amer de l’alcool. L’homme continue alors à danser pendant que les gens autour de lui regardent.

Depuis sa publication, la vidéo a gagné plus de 27 lakh de vues et plus de 1,29 lakh de likes, ce qui en fait la vidéo la plus virale jamais vue par l’utilisateur. Les utilisateurs de la section des commentaires ont exprimé à quel point l’acte de l’homme était drôle.

Un utilisateur a commenté – “Une petite vidéo a montré toute l’histoire.”

Un autre a écrit – “Je rends hommage à l’art de cet artiste.”

Un troisième utilisateur a souligné que le danseur avait même adopté une gueule de bois et a écrit : “Il a même eu la gueule de bois à la fin.”

D’innombrables utilisateurs ont apprécié le talent de l’utilisateur à mettre en œuvre tout le processus de préparation d’une boisson et à la boire avant de continuer à danser. L’une des personnes jouant du dhol s’est même jointe à l’enthousiasme de l’homme et s’est rapprochée de lui pour jouer du dhol plus rapidement.

L’un des utilisateurs a même écrit qu’il utilisait Instagram depuis plus d’une heure lorsqu’il est tombé sur sa vidéo. Mais pendant cette heure, il n’a pas pu trouver une seule bobine aussi divertissante que celle-ci.

