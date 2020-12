C’est le moment où un casse-cou imprudent a sauté dans un enclos de rhinocéros et effectué un backflip afin d’impressionner les téléspectateurs sur l’application TickTok.

La vidéo montre l’homme arrivant au zoo de Singapour tout en faisant la publicité de son compte auprès des téléspectateurs, avant que quelqu’un d’autre ne le filme en train d’effectuer le coup.

Heureusement, quatre rhinocéros blancs voient à l’arrière-plan ne lui prêtent aucune attention et il s’échappe indemne – bien que les responsables du zoo aient plus tard condamné le comportement « imprudent et insensé ».

La police enquête actuellement sur l’incident, selon The Straits Times.

La vidéo a été initialement téléchargée sur le compte TikTok du jeune homme, mais semble avoir été retirée depuis, a rapporté le journal.

Wildlife Reserves Singapore, qui gère la plupart des zoos du pays, a déclaré au Straits Times qu’il avait déposé un rapport de police jeudi.

Dans une publication sur Instagram vendredi, le corps a qualifié la cascade du jeune homme d ‘« acte imprudent et insensé’ ‘, ajoutant qu’il était « socialement irresponsable, extrêmement dangereux et tout simplement irrespectueux envers la faune et les animaux’ ‘.

Il a exhorté les autres à ne pas tenter de copier le jeune homme, soulignant que cela pourrait être fatal.

En 2008, un travailleur contractuel malais du zoo a été mutilé à mort par trois tigres blancs après être monté dans leur enclos.

L’homme de 32 ans a sauté une clôture dans le fossé qui séparait les grands félins des visiteurs et a pataugé vers les tigres avant d’être attaqué et tué devant des spectateurs choqués.

Le Straits Times a rapporté qu’un coroner de l’État a jugé l’affaire comme un suicide l’année suivante.