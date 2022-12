Un homme fait son lit et dort dans le métro de Delhi dans une vidéo hilarante

Le métro de Delhi, étant la bouée de sauvetage de la capitale, peut être assez simple pour ses navetteurs. On embarque, on arrive à destination et on passe sa journée. Cependant, les choses qui se sont déroulées à bord de ce trajet en métro spécifique ont incité les passagers à lever les yeux de leurs écrans de téléphone et à en prendre note. Une vidéo qui fait le tour des réseaux sociaux montre un garçon faisant son lit et dormant à l’intérieur du train. L’homme, identifié comme Mohit Gauhar, a partagé la vidéo sur son Instagram.

Dans la vidéo, vous pouvez le voir marcher vers un siège dans la rame de métro avec un oreiller et un drap à la main. Il dort alors confortablement sur le siège, se couvrant avec le drap de lit. Plus loin, dans la vidéo, la caméra est déplacée pour capturer les réactions des personnes dans le métro. Certains étaient choqués et d’autres semblaient complètement désintéressés.

Regarde:

Pendant ce temps, dans une autre histoire du métro de Delhi, un garçon et une fille se sont disputés dans le métro. Comme si cela ne suffisait pas, la fille a continué à gifler le garçon plusieurs fois alors qu’il lui criait dessus. Tout a commencé lorsque la fille a affirmé qu’elle avait obtenu un T-shirt de Zara pour Rs 1000, mais le garçon n’était pas d’accord et a dit que cela ne pouvait pas être plus de Rs 150. La fille, visiblement agacée, a frappé le garçon de colère. Le garçon l’a prévenue et lui a rappelé que c’était un lieu public. Lorsque la fille a refusé de s’arrêter, le garçon a également fini par gifler la fille.

Plus tôt, YouTuber Gaurav Taneja alias Flying Beast a été arrêté par la police de Noida après que des milliers de fans, à la demande de sa femme Ritu Rathee, se soient réunis dans une station de métro pour fêter son anniversaire. Taneja a d’abord été détenue par la police pour avoir enfreint les ordonnances d’interdiction qui ont été imposées à Noida compte tenu de l’augmentation des cas de COVID-19, puis arrêtée en vertu de l’article 144 du CrPC, article 188 (Désobéissance à un ordre dûment promulgué par un fonctionnaire) du Code pénal indien et de l’article 341 (Punition pour contrainte abusive) du CPI. Il a été libéré sous caution quelques heures après l’arrestation.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici