Chaque jour, nous rencontrons des images ou des vidéos saines ou réconfortantes sur Internet qui égayent la journée. Récemment, une adorable vidéo mettant en vedette un duo père-fille vole des cœurs en ligne. La vidéo partagée sur Reddit montre un père et sa jolie petite fille partageant un moment précieux.

Dans la vidéo d’une minute, le père tient sa fille pendant que l’infirmière fait semblant de lui faire une piqûre pour que sa fille n’ait pas peur. Il fait semblant de se tortiller en prenant le jab et quand c’est le tour de l’enfant, elle le fait avec un visage courageux.

Regardez la vidéo réconfortante ici.

Cette vidéo a été partagée sur Reddit avec une légende qui disait: «Papa se fait (faire semblant) d’être vacciné en premier pour que sa fille ait moins peur.» Le clip publié le 3 janvier a été largement partagé et gagne des cœurs en ligne, laissant une sensation chaleureuse et floue. Les utilisateurs déversent leur amour et partagent leurs propres histoires en tant que parent dans les sections de commentaires.

Le clip a recueilli plus de 700 commentaires et 71 900 votes positifs et la liste s’allonge. Les utilisateurs félicitent le père pour ses compétences parentales et son approche, tandis que d’autres ont déclaré qu’ils feraient de même pour leur enfant.

Un utilisateur a déclaré que sa partie préférée était celle où le père disait «ça fait un peu mal, n’est-ce pas?» au lieu de prétendre que non. «Vous pouvez être courageux et ressentir encore de la douleur!» il a écrit.

Un utilisateur a dit en plaisantant que le père pleurait parce que ça faisait mal. Un autre utilisateur a commenté l’approche chaleureuse du père face aux craintes de sa fille.

La réaction mignonne de la fille à la douleur de l’injection fait également jaillir les gens en ligne alors qu’elle s’exclame « ohhhh » après avoir été injectée. Une utilisatrice souligne que la façon dont elle dit «ooooohhhhh» après les deux prises de vue est si mignonne. Beaucoup de gens ont écrit qu’ils souhaitaient avoir un père après avoir regardé la vidéo.

La positivité dans les commentaires fera sûrement fondre votre cœur. Nombreux sont ceux qui se sont inspirés du père. Une personne a dit que quand il deviendra papa un jour, il sera comme le père dans la vidéo. Les gens applaudissant l’amour de l’homme pour sa fille ont déclaré que «le monde a besoin de plus de parents comme lui».

Partageant sa propre version d’un incident impliquant des injections et des enfants, l’un de ces utilisateurs a déclaré qu’il avait délibérément programmé son vaccin contre la grippe en même temps que son fils qui l’a si bien géré qu’il a pleuré. «C’est pourquoi cette fille deviendra une personne merveilleuse», a-t-il écrit.