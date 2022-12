Un homme fait semblant de ne pas connaître sa fiancée après qu’elle se soit effondrée dans un avion

Les vols sont déjà assez agités et les effondrements sont la dernière chose que vous voulez dans les avions. Quand cela vient de votre fiancé, cela devient encore plus difficile à gérer. Cet homme a choisi une méthode plutôt non conventionnelle pour y faire face. Il a raconté toute la situation sur la communauté Reddit. En rentrant chez lui après de merveilleuses vacances, l’homme avait demandé à sa fiancée de choisir un petit sac comme bagage à main, à la place, elle avait opté pour un sac pleine grandeur. Lorsque cela a manifestement causé des problèmes, un policier l’a escortée hors du vol. Mais en sortant, elle a eu une crise de nerfs et lorsque l’agent a demandé à l’homme s’il connaissait son fiancé, il a refusé. Découvrez toute la situation ici :

Les utilisateurs des médias sociaux ont exprimé leur sympathie envers l’homme. Beaucoup ont mentionné que c’était assez horrible, elle a ignoré l’hôtesse de l’air, mais quand la loi doit s’en mêler, c’est le pire. Quelques-uns ont demandé à l’homme de mettre fin aux fiançailles. Un utilisateur de Reddit a écrit : « Sortez tant que vous le pouvez encore. C’est comme ça qu’elle sera pour toujours. Elle n’apprendra jamais de cette expérience.

“Il y a une vidéo d’une femme difficile qui est expulsée pour avoir fait une crise de colère sur un t-shirt. Son mari a suivi. Il a raté les funérailles de son père à cause de cela. Ce genre de chose continuera d’arriver à OP s’il reste », a lu un autre commentaire.

Un troisième utilisateur a commenté : « Ma femme ne voyage pas léger non plus, dans la mesure où je dois constamment charger et décharger ses sacs pour elle car ils sont trop lourds pour qu’elle puisse les soulever. Cependant, je lui fais toujours vérifier ses bagages. Si j’étais OP, j’aurais essayé plus fort de lui faire vérifier le sac, pour commencer, sans même m’en soucier. Si elle n’a pas écouté du tout, alors NTA.

Plusieurs utilisateurs ont mentionné que ce sont des personnes comme le fiancé de l’homme qui ont retenu l’avion, retardé des personnes et leur ont fait manquer leurs vols de correspondance. Ils ont partagé les incidents qui leur étaient arrivés. Un utilisateur a raconté un incident similaire à celui causé par le fiancé de l’homme. Il oublia combien de temps cette femme les avait retenus, mais les gens n’en étaient pas contents.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici