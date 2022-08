Un homme fait rouler une bûche dans l’eau pour faire chavirer un kayakiste à Nanaimo

Deux kayakistes de Nanaimo ont eu la chance d’éviter des blessures graves après avoir été heurtés par une bûche tombée d’une falaise au-dessus d’eux, selon la police.

Selon un communiqué de presse de la GRC de Nanaimo, l’incident s’est produit vers 18 h 45, le samedi 6 août, dans les eaux au large de l’île de Jesse, située à l’entrée de Departure Bay.

Les kayakistes, un homme de 43 ans et une femme de 39 ans, ont déclaré à la police qu’ils pagayaient près de l’île en explorant des éléments rocheux lorsqu’un individu sur l’île est apparu à une certaine distance au-dessus d’eux. Il y a eu un bref échange avec l’individu, après quoi ils ont continué à pagayer.

Quelques minutes plus tard, ils ont entendu une agitation au-dessus d’eux et ont levé les yeux pour voir la même personne pousser une bûche d’une falaise juste au-dessus d’eux. La bûche a frappé la kayakiste dans le dos avec suffisamment de force pour la faire tomber de son kayak et la faire tomber dans l’eau. La bûche a également touché son compagnon masculin, mais il a réussi à rester dans son kayak et a aidé son ami à se rendre à terre où des témoins ont appelé la police et signalé l’incident.

Avec l’aide d’un navire du port de Nanaimo, des agents de la GRC de Nanaimo sont arrivés sur l’île et ont arrêté un homme de 37 ans pour agression armée. L’individu a par la suite été libéré de sa garde à vue en s’engageant à comparaître devant le tribunal provincial de Nanaimo cet automne.

La police a mesuré la bûche à environ 6,5 mètres de long.

“C’était un incident bizarre et compte tenu de la taille et du poids de la bûche et de la distance à laquelle elle est tombée, la bûche aurait pu causer des blessures graves aux deux personnes”, a déclaré le gendarme de réserve. Gary O’Brien, porte-parole de la GRC de Nanaimo, dans le communiqué.

agressionCrimeGRC