Un homme fait peur aux crocodiles avec un bâton dans une vidéo virale supposée provenir d’une ferme aux crocodiles

Les crocodiles sont l’un des reptiles les plus féroces qui peuvent effrayer même les êtres humains les plus courageux. Cependant, dans une étrange bobine Instagram, qui a récemment fait surface sur les réseaux sociaux, on voit un homme chasser les crocodiles avec juste un bâton. C’est peut-être difficile à croire, mais ce spectacle surprenant a laissé perplexe de nombreux utilisateurs de médias sociaux.

“Le crocodile a peur de l’homme”, lit-on dans la légende de la vidéo sur Instagram.

La vidéo montre l’homme dirigeant les crocodiles à l’aide d’un bâton pour les faire reculer dans le plan d’eau. Un autre point intéressant à propos de cette vidéo est qu’aucun des crocodiles n’essaie de se déplacer vers l’homme mais lorsque l’homme frappe le reptile avec le bâton, il retourne docilement à l’eau.

La bobine, qui est devenue virale sur les réseaux sociaux, a reçu des réactions mitigées, de nombreux utilisateurs reprochant à l’homme d’avoir abusé des crocodiles. Un utilisateur a commenté: “C’est écœurant la façon dont l’homme pense qu’il a le droit de dominer tout le reste.” Un autre a fait remarquer: “Vous faites tellement d’audace avec ces animaux.” Un troisième utilisateur a écrit qu’il s’agissait d’une ferme de crocodiles.

La vidéo semble en effet provenir d’une firme aux crocodiles. L’idée derrière la gestion d’une ferme de crocodiles est de les reproduire et de les élever afin de produire de la viande de crocodile ainsi que d’autres produits à partir du cuir.

Une vidéo similaire est devenue virale l’année dernière, dans laquelle un propriétaire de pub australien a été vu en train de combattre un crocodile avec une poêle à frire. Le reptile était sur le point de fondre sur lui avec ses mâchoires ouvertes mais l’homme a livré un dur combat avec sa poêle à frire. La vidéo était sous-titrée : « Goat Island n’est pas votre pub moyen et King Kai n’est pas votre publicain moyen ! Vous ne savez jamais ce qu’il vous servira ensuite.

Depuis son partage, la vidéo a recueilli plus de 6,7 millions de vues et une pléthore de réactions de la part des utilisateurs des médias sociaux.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici