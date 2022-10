Un homme fait face à un procès après la découverte d’explosifs dans une maison de ville du Dakota du Nord

WILLISTON, ND (AP) – Le procès est prévu pour le début de l’année prochaine pour un homme du Dakota du Nord accusé d’avoir mis en place une opération de fabrication d’explosifs dans le garage de sa maison en rangée, où la police a signalé avoir trouvé un important stock de matériaux de fabrication de bombes.

La police a déclaré avoir saisi près de 1 500 livres (680 kilogrammes) d’explosifs après avoir terminé le retrait et l’élimination des matériaux vendredi soir de la maison de Williston, dans la zone pétrolière du nord-ouest de l’État.

Ross Petrie, 28 ans, de Williston, est accusé d’un crime appelé “libération de forces destructrices”.

Un affidavit de cause probable a déclaré que les explosifs de Petrie auraient pu avoir des “conséquences catastrophiques”. Une plainte pénale et l’affidavit de cause probable n’ont pas fourni de motif pour le stock d’explosifs, bien que la police ait déclaré que plus d’informations seraient publiées lundi.

Le procès de Petrie est prévu pour le 13 février. Son avocat, Jeff Nehring, n’a pas répondu à un message téléphonique laissé samedi après-midi.

Les responsables disent avoir évacué plus de 10 personnes du bâtiment dans lequel se trouvait la maison de ville de Petrie. Les autorités ont déclaré que le bâtiment restera vide jusqu’à ce que la police termine son inspection et juge les unités sûres pour le retour des résidents.

L’affidavit indique que les agents des forces de l’ordre ont commencé à purger une série de mandats de perquisition au domicile de Petrie le 10 octobre après avoir été informés qu’un laboratoire de stupéfiants pourrait être en activité. C’est à ce moment-là qu’ils ont découvert des matériaux explosifs, notamment des métaux en poudre, selon l’affidavit.

La libération des matériaux explosifs aurait des “conséquences catastrophiques” non seulement pour le bâtiment immédiat, mais pour l’ensemble du complexe de maisons en rangée, selon l’affidavit.

Williston est situé près de la ligne du Montana et à environ 60 milles (95 kilomètres) de la frontière canadienne.

The Associated Press