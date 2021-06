Un homme fait face à des crimes haineux à New York

Un homme a été accusé de crime de haine après une violente attaque contre une femme asiatique devant un restaurant de la ville de New York le Memorial Day.

Alexander Wright, 48 ans, a été accusé d’agression en tant que crime de haine et de possession criminelle de substance contrôlée après que l’attaque non provoquée ait été filmée, selon le département de police de la ville de New York.

Le suspect s’est approché d’une femme de 55 ans et l’a frappée au visage, la faisant tomber au sol, selon une vidéo partagée. sur Twitter par la députée Yuh-Line Niou, dont le district comprend Chinatown. La femme a été emmenée dans un hôpital local dans un état stable, a indiqué la police.

Niou a déclaré à WCBS-TV que l’agression était déchirante pour sa communauté au milieu du nombre croissant d’attaques contre les Américains d’origine asiatique dans la ville.

«Je ne peux pas comprendre pourquoi les gens ne peuvent pas simplement voir que nous sommes aussi des humains», a-t-elle déclaré. «Quand les gens nous font du mal, cela cause un traumatisme permanent.»

« Une vague historique »:Les incidents haineux anti-américains d’origine asiatique continuent de monter en flèche malgré la campagne de sensibilisation du public

L’attaque est survenue quelques jours à peine après qu’un policier asiatique ait été agressé alors qu’il répondait à un appel à San Francisco. La vidéo de cet incident montre que le suspect s’est d’abord conformé à la demande de l’agent avant de se retourner, de la frapper et de la tirer au sol.

Le porte-parole du département de police, Robert Rueca, a déclaré au San Francisco Chronicle que « l’enquête porte sur des aspects de cette agression contre l’officier qui comprend un possible crime de haine et un mobile ».

Quatre passants sont intervenus pour arrêter l’attaque avant que d’autres agents n’arrivent et arrêtent le suspect. Michael Waldorf, l’un des hommes qui se sont précipités au secours de l’officier, a déclaré à ABC News que le suspect «lui serrait la tête et lui tirait les cheveux».

«J’ai vu que c’était une urgence et elle était en difficulté», a-t-il déclaré. « J’ai couru et j’ai immédiatement essayé de la libérer de son emprise – le frappant à la tête. »

Tony Montoya, président de la San Francisco Police Officers Association, a déclaré au San Francisco Chronicle que l’attaque présumée démontrait le besoin de plus de logements et de services de santé mentale.

Gerardo Contreras, 33 ans, a été incarcéré dans la prison de la ville pour plusieurs chefs d’accusation, dont des voies de fait, des coups et blessures sur un agent de la paix et des violations des droits civils, selon les registres de la prison.

La violence contre les Américains d’origine asiatique et les Asiatiques s’est accrue malgré une attention nationale accrue et une action politique contre la haine anti-asiatique, selon des experts.

Selon un rapport du Center for the Study of Hate and Extremism de Californie, il y a eu une augmentation de plus de 164% des signalements de crimes haineux anti-asiatiques à la police au premier trimestre de 2021 dans 16 grandes villes et juridictions par rapport à l’année dernière. Université d’État, San Bernardino.

Plus de 6 600 incidents de haine ont été signalés dans l’année qui a suivi le début de la pandémie aux États-Unis, a annoncé Stop AAPI Hate le mois dernier.

