Un homme fait face à des accusations d’agression dans une fusillade au poste de police de Chicago

CHICAGO (AP) – Un homme accusé d’être entré dans un poste de police de Chicago et d’avoir pointé une arme sur des agents, amenant la police à lui tirer dessus et à le blesser, devait comparaître vendredi devant le tribunal pour voies de fait.

Le service de police a déclaré dans un communiqué de presse que Terrick Bland, 43 ans, de Maywood à proximité, est accusé de cinq chefs de voies de fait graves contre un agent de la paix et d’un chef de voies de fait graves avec une arme mortelle.

Selon la police, Bland est entré mercredi dans le hall du poste du district d’Ogden dans le quartier de Lawndale, dans le West Side de la ville, et a commencé à crier des déclarations anti-police. Lorsque des agents lui ont ordonné de lâcher une arme qu’il avait enveloppée dans un sac en plastique, il l’a pointée sur des agents et au moins trois d’entre eux ont ouvert le feu.

Bland a reçu une balle dans l’épaule et a été soigné dans un hôpital pour des blessures ne mettant pas sa vie en danger.

C’était la deuxième fois en un peu plus d’une semaine que des agents de Chicago abattaient un suspect armé à l’intérieur d’un poste de police.

Le 26 septembre, la police a tiré et blessé Donald Patrick, 47 ans, de Waukegan, après que les autorités ont déclaré qu’il avait grimpé une issue de secours dans une autre station de West Side, est entré dans le bâtiment, a attrapé des armes de poing sur une table et les aurait pointées sur des officiers qui suivaient une formation SWAT. Patrick a été arrêté et accusé de cambriolage et de voies de fait graves sur un agent utilisant une arme à feu. Il reste en prison.

Après la fusillade de mercredi, Brown a déclaré que le département examinait ce qui pourrait être fait pour renforcer la sécurité dans les postes de police.

The Associated Press