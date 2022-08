Un homme fait du vélo en marche arrière et tombe dans une fosse géante

Internet est rempli de séquences enregistrées d’accidents de la route. Bien que beaucoup d’entre eux soient effrayants et ne soient pas pour les timides, certains sont de nature plus hilarante. Ce sont ceux où il n’y a pas de blessures graves et montrent surtout l’ignorance du conducteur qui les atterrit dans une soupe pitoyable. Une de ces vidéos fait le tour d’Internet et elle est aussi hilarante que possible, d’autant plus avec une légende amusante.

La poignée Twitter connue sous le nom de Why Men Live Less partage souvent des vidéos amusantes, principalement liées à des hommes faisant des choses dangereusement ignorantes, justifiant le nom de la poignée Twitter. Le compte a récemment partagé une vidéo d’un motard renversant de manière hilarante un vélo dans un nid-de-poule géant et apparemment profond sur la route. Au début de la courte vidéo, l’homme est vu avec un casque et un équipement de vélo, monté sur son vélo juste à l’extérieur de ce qui semble être un petit magasin, à quelques mètres de l’autoroute.

Le motard commence alors à déplacer le vélo vers l’arrière en utilisant ses jambes mais ne remarque pas une énorme fosse juste derrière lui. Il dirige invariablement son vélo directement dans la fosse et on le voit tomber dedans et disparaître complètement. La fosse visiblement assez profonde fait que tout le vélo et le motard disparaissent de la vue. La vidéo ne montre pas comment l’homme a ensuite été tiré ou sauvé.

Voyage au centre de la terre pic.twitter.com/CeFcYVxiSq — Pourquoi les hommes vivent moins (@Menliveless) 7 août 2022

La légende de la vidéo disait : « Voyage au centre de la terre ». Le court clip compte plus de 2600 retweets et a suscité toutes sortes de commentaires. Alors que beaucoup ont trouvé cela hilarant, certains ont exprimé leur inquiétude quant au bien-être de l’homme, espérant qu’il ne se soit pas blessé.

