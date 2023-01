Un homme fait du vélo avec des planches de bois sur la tête, la vidéo devient virale

Il est difficile et même dangereux de faire du vélo sans tenir les poignées. Dans une vidéo désormais virale, on voit un homme faire du vélo dans une rue animée tout en équilibrant habilement ce qui semble être des planches de bois. Le clip a été partagé sur Twitter par Arif Shaikh, officier du Service de police indien (IPS), et représente un homme faisant du vélo dans une rue animée. Des voitures et des piétons peuvent être vus passer dans les deux sens dans les images. L’homme est montré en train d’équilibrer habilement les objets sur sa tête alors qu’il fait du vélo avec tant d’aisance. La vidéo semble avoir été capturée par une personne passant dans un autre véhicule. Le texte dessus disait: “C’est l’Inde.” L’officier a sous-titré la vidéo en hindi, ce qui se traduit approximativement par : “Même si vous n’avez rien d’autre… tout ce dont vous avez besoin dans la vie, c’est d’autant de confiance.”

Regardez la vidéo virale ci-dessous :

La vidéo a amassé plus d’un million de vues depuis qu’elle a été partagée en ligne. Plusieurs utilisateurs de médias sociaux ont été stupéfaits en regardant cette vidéo. L’un des utilisateurs a écrit : « Excellente confiance ». Cependant, un autre utilisateur d’Instagram n’a pas considéré cela comme une simple confiance et a également mentionné qu’il pouvait le faire grâce à la pratique. Le commentaire disait : « Je ne pense pas que ce soit la confiance. Il est devenu compétent dans l’équilibre des compétences grâce à la pratique ».

Je ne pense pas que ce soit la confiance.. Il est devenu compétent dans l’équilibre grâce à la pratique— Gobelin de Gringotts🦀 (@Gringots_Goblin) 7 janvier 2023

Un autre utilisateur s’inquiétait des personnes essayant d’imiter la cascade en écrivant: «Bon talent et confiance mais d’un autre côté, cela sera très nocif pour les autres.

Bon talent et confianceMais de l’autre côtéCe sera très nocif pour les autres..— binod gurjar (@binodgurjar123) 7 janvier 2023

Auparavant, une vidéo bizarre montrait un homme transportant 9 enfants sur un vélo. Alors que trois enfants étaient assis à l’arrière, l’un d’eux se tenait au-dessus des autres et tenait les épaules de l’homme. Deux des enfants étaient à l’avant et un était assis directement sur le volant. Alors qu’il faisait du vélo, l’homme portait deux enfants dans ses bras. La légende disait également : « Aujourd’hui, la population mondiale est devenue 8 milliards, ces personnes ont beaucoup contribué à la réalisation de cette réalisation ».

आज दुनिया की आबादी 8 अरब हो गई, इस उपलब्धि को हासिल करने में ऐसे इंसानों को बहुत बड़ा योगदान रहा है👇 pic.twitter.com/Fiq62o0OiK– Jaiky Yadav (@JaikyYadav16) 15 novembre 2022

La vidéo virale a suscité une multitude de réactions de la part des internautes, car ils ont été stupéfaits après l’avoir visionnée.

