Lors d’un incident étrange, un homme du Tamil Nadu avait un gonflement au visage qui a continué pendant des mois même après avoir consulté des médecins et pris des médicaments pour le traiter pendant des mois. Des tests médicaux ont révélé qu’il y avait des éclats de verre coincés dans son visage et que ces morceaux de verre remontaient à 36 ans quand il avait rencontré un accident.

L’inflammation sur le visage de RC Subramaniam, juste en dessous de l’œil, a commencé récemment en octobre, après quoi les médecins lui ont demandé de subir des tests, y compris une biopsie, craignant que cela puisse être malin aussi, le Times of India rapporté.

Ces tests ont révélé qu’un minuscule morceau de verre s’était logé sur le visage de l’homme. Son rapport de biopsie indiquait que le gonflement était dû à un granulome à corps étranger et que les tissus de son visage réagissaient à la présence de l’objet étranger.

Subramniam ahd a eu un accident à l’âge de 20 ans et sa voiture a été heurtée par un bus. Le garçon a été blessé et de minuscules morceaux de verre l’ont recouvert lorsqu’il a été éjecté du véhicule en raison de l’impact de la collision. Pendant 36 ans, ces morceaux de verre sont restés logés dans son visage.

Les médecins sont surpris du cas car selon eux, généralement, si une particule étrangère est logée dans le corps, les signes commencent à faire surface dans les six mois à deux ans. Chirurgien ORL de l’hôpital de Bhatia, le Dr Divya Prabhat, a opéré Subramanian. Elle a dit que c’était un cas rare et qu’une blessure ne guérit pas si un objet étranger y est logé.

Pendant trois décennies, ce morceau de verre était face à l’homme de 56 ans. Cependant, ce n’est pas le premier incident du genre. Un homme en Russie avait inséré une pièce dans son nez à l’âge de 6 ans et elle a été retirée de son corps plus de cinq décennies plus tard, à l’âge de 59 ans.

Enfant, il avait peur d’informer sa mère de son activité et a par la suite oublié l’incident. À la fin de 2020, il a éprouvé de ne pas pouvoir respirer par sa narine droite. C’est alors qu’un scan a été fait et on a découvert que la pièce était logée dans sa narine toutes ces années.