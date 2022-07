Un homme fabrique du rouge à lèvres à l’aide de seringues stérilisées et de cactus dans une vidéo virale

Une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux montre un homme fabriquant des rouges à lèvres rouges avec des seringues usagées, des cactus et de l’huile. Plus que l’idée, c’est le processus qui a choqué les gens sur tous les réseaux sociaux. Le clip commence par l’homme utilisant des seringues stérilisées et des découpes d’aiguilles. Au fur et à mesure que la vidéo avance, l’homme peut être vu en train de sécher un tas de cactus.

Il utilise en outre la cochenille obtenue à partir de celle-ci comme colorant rouge. Ensuite, l’homme fait bouillir le colorant rouge avec de l’huile et de l’eau. Il verse ensuite le liquide chaud dans les seringues stérilisées et fabrique du rouge à lèvres. “Pas dans 100 ans, vous ne pourriez deviner où cela va”, lit-on dans la légende.

Vers la fin de la vidéo, l’homme peut également être vu en train d’utiliser le produit qu’il a créé. Le rouge à lèvres est stocké dans la seringue stérilisée. Voici la vidéo :

Pas dans 100 ans pourriez-vous deviner où cela va pic.twitter.com/TgFAxbKJQP – Le crieur Jim (@HeheWaitWhut) 13 juillet 2022

Depuis sa mise en ligne, la vidéo a réussi à recueillir plus de 9 millions de vues. “Qu’est-ce que c’était que cette poudre qu’il a mise dans les boîtes d’allumettes qui ont fini dans les feuilles de cactus ? » Et comment est-il arrivé là ? a commenté un utilisateur de Twitter. Les gens peuvent également être vus en train de retweeter la vidéo avec leurs propres légendes. Une personne a écrit: “La moitié de l’invention humaine consiste littéralement à faire un tas de conneries au hasard jusqu’à ce qu’une chose fonctionne.” Un autre utilisateur a écrit : “Beaucoup de gens découvrent la cochenille pour la première fois aujourd’hui. C’est vrai, vous avez déjà mangé les insectes. Maintenant, monte dans la nacelle. Voici quelques réactions :

Quelle est votre réaction à cela ?

